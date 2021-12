https://mundo.sputniknews.com/20211221/la-orden-de-ovidio-guzman-que-recuerda-la-relacion-entre-el-narco-y-los-cantantes-en-mexico-1119548843.html

La orden de Ovidio Guzmán que recuerda la relación entre el narco y los cantantes en México

La orden de Ovidio Guzmán que recuerda la relación entre el narco y los cantantes en México

Sputnik hace un recuento de los cantantes mexicanos que han sido asesinados en condiciones sospechosas, luego de que el Gobierno de Estados Unidos reveló que... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T19:44+0000

2021-12-21T19:44+0000

2021-12-21T19:44+0000

américa latina

joaquín el 'chapo' guzmán

narcotráfico

música

crimen organizado

méxico

ovidio guzmán lópez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108917/11/1089171199_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_4b286dd5bfd7912f9ff71d8bb6061047.jpg

La revelación de la administración de Joe Biden da cuenta, una vez más, de la forma en que el crimen organizado se relaciona con la farándula y el espectáculo, un tema que ha dado mucho de qué hablar en México en los últimos días, luego de la publicación del libro Emma y las otras mujeres del narco (2021), de la periodista Anabel Hernández.Ahora se sabe que el hijo del Chapo giró la instrucción para matar a "un popular cantante mexicano", ¿pero quién es? Esa es la pregunta que ronda en un país donde artistas del género regional han sido acribillados en contextos muy específicos, a menudo relacionados con el narcotráfico.Valentín Elizalde (1979-2006)La madrugada del 25 de noviembre de 2006, una noticia conmocionó a buena parte del pueblo mexicano: Valentín Elizalde, la simpática y ascendente figura de la música banda, había recibido 70 balazos de distintos calibres. Sólo viajaba él con su chofer y su representante, pero la mayoría del plomo había sido lanzada hacia él desde una AK-47, una AR-15 y una .38 súper.Sucedió en Reynosa, Tamaulipas, una ciudad que, según los reportes de prensa de aquella época, era una plaza peleada por Los Zetas y el cártel del Golfo, dos de los grupos más poderosos del narcotráfico en México.Fue asesinado minutos después de salir de una feria, donde cantó sus mayores éxitos, entre ellos el corrido A mis enemigos, que entre los fanáticos del género y los mismos artistas, se rumoraba que era una canción a favor de Joaquín Chapo Guzmán, quien en ese entonces mantenía una disputa contra Los Zetas.El ejército mexicano detuvo al asesino de El Gallo de Oro dos años después, el 21 de marzo de 2008. Su nombre: Raúl Hernández Barrón, alias el Flander 1, exmilitar y fundador de Los Zetas.El caso jamás se esclareció de manera judicial. La familia Elizalde prefirió guardar silencio. Este es un video de uno de los homenajes que sus fans y sus hermanos le rinden cada año: Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra (1973-2007)Un año después del asesinato de Valentín Elizalde, el mundo del espectáculo volvió a vestirse de luto al enterarse de la violenta muerte de quien era el líder de la banda más popular del pasito duranguense, un género que se popularizó entre las comunidades hispanas de Estados Unidos y, posteriormente, en todo México.El 2 de diciembre de 2007, el cuerpo de Sergio Gómez fue encontrado a las afueras de la ciudad de Morelia, Michoacán, en el centro de México, con signos de tortura, estrangulamiento y con los genitales quemados.Según reportes de la prensa local e internacional, el cantante había recibido amenazas en los días anteriores, a través de llamadas en las que le advertían que no debía cantar en Morelia. Sin embargo, K-Paz de la Sierra tocó el 2 de diciembre frente a 30.000 personas.Como con Valentín Elizalde, el caso nunca fue esclarecido, aunque una de las líneas de investigación de la Fiscalía estatal fue que se trató de un crimen pasional.El año de su muerte, 2008, fue particularmente violento, sobre todo en Michoacán, el estado donde el expresidente mexicano Felipe Calderón decidió comenzar la guerra contra el narcotráfico, un conflicto que, hasta la fecha, ha dejado más de 350.000 muertos, como lo han documentado medios como The New York Times.Jenni Rivera (1969-2012)Otra vez en diciembre y otra vez en el mismo género musical. La cantante mexicana Jenni Rivera, cuya carrera estaba en su punto más alto, murió el 9 de diciembre de 2012 luego de que su avioneta se desplomara en las montañas de Nuevo León, al norte de México.Su aeronave viajaba con dirección a la Ciudad de México, a donde la intérprete de 43 años debía llegar para participar en el reality show La Voz México. Horas antes del accidente, Rivera había ofrecido un concierto en la Arena Monterrey. Aunque las investigaciones se cerraron en 2014, con nulos resultados, una serie de declaraciones hechas por Gabriel Vázquez, exmanager y gran amigo de Jenni, reabrieron el caso, al menos de forma mediática.En una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, Vázquez aseguró que la Diva de la Banda pagaba derecho de piso al crimen organizado para poder trabajar.También comentó que Jenni Rivera nunca estuvo de acuerdo en pagar ese "impuesto especial", pero debía hacerlo para poder continuar con su carrera.El diario Reforma reveló en 2013 que Rivera participaba en las narcofiestas organizadas por el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, de acuerdo con la información de un testigo protegido del capo.Según las declaraciones de esa persona, la cantante fue humillada por el narcotraficante mexicano en varias ocasiones.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

joaquín el 'chapo' guzmán, narcotráfico, música, crimen organizado, méxico, ovidio guzmán lópez