La ONU llama a Polonia y Bielorrusia a facilitar el acceso a su frontera

La ONU llama a Polonia y Bielorrusia a facilitar el acceso a su frontera

GINEBRA (Sputnik) — Polonia y Bielorrusia deben facilitar el acceso a su frontera para las organizaciones internacionales y las ONG para que evalúen la... 21.12.2021

"Volvemos a instar a ambos países a facilitar el acceso a la frontera para los empleados humanitarios, periodistas, abogados y representantes de la sociedad civil y dejar de poner en riesgo la vida de los migrantes", dijo.Throssell señaló que por el momento Polonia y Bielorrusia aplican leyes y medidas que violan los derechos humanos y llamó a las dos partes a "hacer que los derechos humanos de los refugiados y migrantes sean una prioridad".La representante de las Naciones Unidas agregó que un grupo de Acnudh visitó Polonia desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre."Agradecemos a las autoridades de Polonia la cooperación y el diálogo continuo, aunque nuestro equipo no obtuvo acceso a la zona fronteriza. Desgraciadamente, Bielorrusia no coordinó nuestra solicitud de visita", precisó.Los expertos de Acnudh, relató, entrevistaron a 31 migrantes que llegaron a Polonia a través de la frontera con Bielorrusia entre agosto y noviembre, y los datos proporcionados en estas conversaciones confirmaron que ambos países crean condiciones difíciles para ellos, con escasez de alimentos, agua y asilo.Según las entrevistas, los guardias fronterizos de Bielorrusia golpean a los migrantes, los obligan a cruzar la frontera y no permiten volver a Minsk, mientras los guardias polacos impiden el acceso a su territorio, forzándolos a volver a Bielorrusia, y encierran a los que lograron cruzar la frontera, incluidos los niños, sin facilitarles apoyo físico y psicológico y limitando sus contactos con el mundo externo."Según la legislación de Polonia sobre la protección de las fronteras, el territorio en la frontera es una zona prohibida; esa falta de acceso para las organizaciones de los derechos humanos y las humanitarias, abogados y medios provoca una seria preocupación", subrayó.La vocera indicó que el rechazo de acceso también "provoca inquietud acerca de la responsabilidad y transparencia".Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones.Miles de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio, intentan en lo que va de año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios fronterizos con Bielorrusia, y el Ejército y la Policía participan en la protección de las fronteras.Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia.

