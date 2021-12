https://mundo.sputniknews.com/20211221/la-fiscalia-no-encuentra-rastros-de-otras-armas-que-pudieran-derribar-el-mh17-1119559836.html

La Fiscalía no encuentra rastros de otras armas que pudieran derribar el MH17

PARÍS (Sputnik) — La investigación del siniestro del vuelo MH17 en el este de Ucrania en 2014 no encontró rastros de otras armas, excepto los del sistema BUK... 21.12.2021, Sputnik Mundo

El 20 de diciembre se reanudaron las audiencias sobre esa catástrofe aérea, que se transmiten en la web del tribunal. La fiscalía de Países Bajos empezó a leer el acta acusatoria.También señaló que lo confirma el carácter del daño sufrido por el avión, el examen pericial de sus fragmentos y de los agentes destructivos, así como las conversaciones telefónicas interceptadas de los acusados.El Tribunal de La Haya informó en noviembre pasado a Sputnik que adjuntó al expediente las respuestas del consorcio ruso Almaz-Antéi sobre el presunto lugar del lanzamiento del cohete.Según datos de este consorcio, no se confirma la conclusión de los expertos holandeses sobre el lanzamiento del cohete con el uso del sistema BUK desde las localidades de Snézhnoe o Pervomáiskoe, que en aquel momento estaban controlados por los milicianos.El Almaz-Antéi, fabricante de los misiles Buk, montó experimentos de reconstrucción del derribo del Boeing malasio, en los que se confirmó que lo podía alcanzar solo un cohete 9M38 lanzado desde Zaróschenskoe controlado por los militares ucranianos, los que tenían sistemas BUK heredados por Kiev de la desaparecida la Unión Soviética.Los expertos holandeses se negaron a presenciar tales experimentos.El proceso judicial relativo al derribo del vuelo MH17 empezó en Países Bajos el 9 de marzo de 2020, y el 8 de junio de 2021 comenzó el juicio de fondo.La justicia holandesa responsabiliza por la catástrofe del avión a cuatro personas: los rusos Ígor Guirkin, Serguéi Dubinski y Oleg Pulátov, y el ucraniano Leonid Járchenko. A Pulátov lo representa en el proceso un grupo internacional de abogados, dos holandeses y uno ruso. Otros acusados son juzgados en rebeldía.El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron.El Equipo de Investigación Conjunta (JIT), formado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirmó que el misil fue disparado desde un territorio controlado por las milicias de Donbás.Las milicias declararon que no disponían de sistemas capaces de alcanzar el avión que volaba a tal altura. Ucrania se negó a presentar los datos de sus radares, EEUU rehusó mostrar las fotos satelitales en que, según su afirmación, se ve el momento del lanzamiento del cohete.El fiscal general adjunto de Rusia, Nikolai Vinnichenko, informó en su tiempo a Sputnik que la parte rusa entregó a Países Bajos tanto los datos de los radares rusos como la documentación de que se desprende que el cohete lanzado del sistema BUK pertenecía a Ucrania y fue lanzado desde territorio ucraniano, pero los jueces de instrucción sumarial hicieron caso omiso a esta información, aunque confirmaron haberla recibido en el primer día de las audiencias.El JIT afirmó que el sistema BUK perteneció a la 53 brigada de defensa antiaérea rusa, acuartelada cerca de la ciudad de Kursk, y al mismo tiempo declinó las declaraciones de dos testigos que dijeron haber visto el lanzamiento de un cohete desde Amvrósievka, localidad cercana a Donetsk y controlada por el Ejercito ucraniano.La parte de cargo basó las acusaciones en testimonios de testigos anónimos solamente. Los abogados del ruso Pulátov señalaban que eso impide evaluar lo verídico de sus declaraciones, pero la Fiscalía neerlandesa insistió en que el anonimato se mantenía con fines de seguridad.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que las acusaciones que el JIT dirige a Rusia son infundadas y preconcebidas. La fiscal Manon Ridderbeks declaró que dos testigos vieron el lanzamiento desde Pervomáiskoe del cohete que supuestamente derribó el Boeing malasio."El sistema BUK fue llevado a Pervomáiskoe por orden y con acompañamiento de los cuatro acusados. Eso se desprende de la ruta que logramos reconstruir en detalle, basándonos en conversaciones radiales, declaraciones de testigos, publicaciones en redes sociales y fotos y vídeos del BUK. Lo confirman también las conversaciones interceptadas (...). Además, dos testigos vieron el lanzamiento del cohete desde un campo agrícola cercano a Pervomáiskoe", dijo.La parte rusa señaló anteriormente que el grupo de investigación del siniestro del MH se vale de fuentes no comprobadas y al mismo tiempo menosprecia las pruebas irrefutables presentadas por Rusia.Por ejemplo, el juez Dagmar Koster dijo anteriormente que las conclusiones de que el sistema BUK fue traído de Rusia y luego devuelto a ésta se basa en el material ucraniano de fotos y vídeos y que la investigación estudió más de 500 imágenes del BUK "encontradas en internet".El Ministerio de Defensa de Rusia constató en 2018 que los jueces de instrucción llegaban a conclusiones basándose en imágenes tomadas en redes sociales y sometidas a manipulación por ordenador. Señaló, en particular, que el vídeo del desplazamiento del presunto BUK ruso son dibujos animados fabricados a partir de una foto.Según declaró la abogada neerlandesa Sabine ten Doesschate, que representa los intereses de Oleg Pulátov, la fiscalía de Países Bajos rehusó presentar a la parte de descargo las declaraciones de un testigo que declaró que el avión no podía haber sido derribado por el BUK. Los abogados pidieron acceso a toda la documentación relativa a estos testimonios, porque podían resultar de carácter absolutorio para Pulátov, pero los jueces rechazaron esta solicitud.

