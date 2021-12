https://mundo.sputniknews.com/20211221/este-es-el-mejor-suplemento-para-combatir-los-antojos-de-azucar-1119582305.html

Este es el mejor suplemento para combatir los antojos de azúcar

Los constantes antojos por alimentos ricos en azúcar pueden convertirse en un problema para aquellos que desean mantener una dieta equilibrada. Existe un... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T18:57+0000

2021-12-21T18:57+0000

2021-12-21T19:00+0000

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

nutrición

En muchos casos, el magnesio puede ayudar a disminuir o eliminar del todo los antojos de azúcar. Esto se debe a las funciones que este nutriente tiene en nuestro organismo.El magnesio es un mineral esencial que no es producido por el cuerpo humano y que solo se puede encontrar en ciertos alimentos y suplementos, detalla Eat This, Not That! (ETNT), un portal dedicado a la alimentación saludable.El nutriente desempeña un papel en regular la presión arterial, desarrollar los huesos y mantener regulares las contracciones musculares y el ritmo cardíaco. Los que padecen deficiencia de magnesio pueden experimentar síntomas como náuseas, debilidad o vómitos.El magnesio, sin embargo, tiene otra función menos conocida: combatir los antojos de dulces. Según un informe publicado en la revista científica Journal of Nutrition, las personas con deficiencias de magnesio pueden tener más deseos de chocolate de lo habitual debido al alto contenido de magnesio de este alimento.Fuentes de magnesioLas mejores fuentes alimenticias de magnesio son las espinacas, las acelgas, las semillas de calabaza, la mantequilla de almendras y la caballa del Atlántico. El nutriente también se puede encontrar, en menores cantidades, en el pollo, el yogur griego, el arroz integral, el pan de trigo y los frijoles.También es posible obtener magnesio a través de suplementos. Estas pastillas, sin embargo, podrían interferir con el efecto de otros medicamentos, por lo que es importante siempre consultar con un médico antes de empezar a tomarlos.

