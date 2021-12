https://mundo.sputniknews.com/20211221/estas-son-las-marcas-de-chocolate-que-mexico-retirara-del-mercado-por-publicidad-enganosa-1119578286.html

Estas son las marcas de chocolate que México retirará del mercado por publicidad engañosa

Estas son las marcas de chocolate que México retirará del mercado por publicidad engañosa

Por engañar en sus etiquetas en cuanto a la cantidad de producto y algunas marcas por incluir grasas no permitidas en su composición, la Procuraduría Federal... 21.12.2021, Sputnik Mundo

La marca Golden Hills y Don Gustavo son las dos marcas de chocolate que están próximas a salir del mercado mexicano por problemas que van desde su empaque hasta con qué están hechos. En entrevista con el diario mexicano Milenio, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en el caso de Golden Hills, la marca adicionó grasa y manteca vegetal de palmita, lo que no está permitido y, dijo, es un tema delicado. La marca de chocolate Don Gustavo no da a los consumidores el gramaje prometido en el empaque, el cual difiere en un 16%, además de que las leyendas en sus etiquetas están mal. Las otras marcas que no serán retiradas, pero que deben cambiar sus etiquetas por contener leyendas como "reducido en azúcar" o "adicionado con vitaminas" son:

