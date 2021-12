https://mundo.sputniknews.com/20211221/el-poder-de-las-lechugas-asi-consiguen-unos-gallegos-que-reparen-su-acera-1119556618.html

El poder de las lechugas: así consiguen unos gallegos que reparen su acera

Llevaban tiempo pidiendo que se reparara un tramo de acera que dificultaba el acceso a la zona y mientras esperaban, alguien decidió que era un lugar estupendo... 21.12.2021, Sputnik Mundo

Nunca unas lechugas tuvieron tanta capacidad de acción. Los vecinos del barrio coruñés de Monelos-Xurxán llevaban más de un mes reclamando que se reparara el desperfecto en una de sus aceras o que se pusiera una chapa o tabla provisional momentáneamente, pero no conseguían que sus peticiones llegaran a buen fin.En vista de que la acera no se reparaba alguien decidió aprovechar el hueco para convertirlo en un huerto urbano y plantar... unas lechugas.Los comentarios en la red del pajarito azul no se hicieron esperar. Desde quien ya vio solucionada su comida pasando a por una lechuga, a quien prefería otro tipo de verduras."Juro que no fui yo", aseguraba un usuario de Twitter puntualizando que no tuvo tiempo de ir a por las lechugas. Fuera quien fuera el que estuviera detrás de la iniciativa, parece que la acción ha dado resultado, ya que después de que las lechugas brotaran de manera espontánea en el hueco sin reparar de la acera, se repararon. "Es el poder de las lechugas", cuentan a Sputnik a través de mensaje privado.En vista de la efectividad del resultado ya hay quien plantea ampliar el huerto para conseguir que se reparen otras zonas de la ciudad.Y por si acaso la idea fuera en serio… ya tiene una respuesta de urbanismo. Aseguran que ya están en ello y que la reparación de la acera estaba programada antes de que "proliferaran las lechugas". ¿Conseguirán repararla la otra antes de que crezcan las sandías?

sociedad, 💢 insólito