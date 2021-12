https://mundo.sputniknews.com/20211221/el-perrito-kobe-se-perdio-en-un-vuelo-de-aeromexico-y-las-redes-sociales-hicieron-su-magia-1119584359.html

El perrito Kobe se perdió en un vuelo de Aeroméxico y las redes sociales hicieron su magia

Kobe, un perro raza border collie, fue reportado como extraviado por su dueña, quien indicó que el can se perdió en un vuelto de Denver a la Ciudad de México. 21.12.2021, Sputnik Mundo

"Nadie me sabe decir en dónde está", denunció una usuaria en su cuenta de Twitter al asegurar que Aeroméxico no le daba respuesta sobre su mascota, un perrito que junto con ella abordó un vuelo desde Denver, Estados Unidos, a Monterrey, Nuevo León, con escala en la capital mexicana.Ante la denuncia, miles de usuarios de la red social se unieron a la exigencia de que la aerolínea mexicana diera respuesta sobre el paradero del lomito cuyo nombre incluso se volvió tendencia. La denuncia del extravío de Kobe fue hecha alrededor de las 3 de la mañana de este 21 de diciembre y fue hasta casi las 10 de la mañana, es decir, siete horas después de que se reportó el extravío, que Aeroméxico dio detalles sobre el can. "Lamentamos que no hayas podido recoger a Kobe en la aduana como lo requieren las autoridades", contestó la aerolínea compartiendo un par de fotos del perro. La respuesta fue, también, duramente criticada. Al final, la dueña de Kobe agradeció a quienes difundieron su caso y, dijo, está a la espera de que se le asigne un vuelo al perro.

