Ejército nicaragüense retiene embarcación salvadoreña por pesca ilegal en el Pacífico

"Durante patrulla naval y línea de vigilancia en nuestros espacios marítimos, retuvieron 1 embarcación de bandera salvadoreña, de nombre Promesa de Israel, con 4 tripulantes a bordo, en la posición φ: 12º35"44"N; λ: 088º12"44"W, a 64 millas náuticas al oeste de la comunidad Aserradores, municipio de El Viejo, departamento de Chinandega", detalla un comunicado del Distrito Naval Pacífico del Ejército.Los tripulantes de la embarcación son de origen salvadoreño y aunque no presentaron documentación fueron identificados como Daniel Antonio Merlon de 75 años, Julio Valladares Corea de 36 años, Daniel Ovidio Ávila de 35 años y Nelson Daniel Rivera de 22 años.El Ejército de Nicaragua entregó a los cuatro retenidos a autoridades de El Salvador."Los tripulantes no presentaron la documentación correspondiente, no portaban chalecos salvavidas y medios establecidos por la ley, violentando las medidas de seguridad de la vida humana en el mar", informó el Ejército nicaragüense.Las incursiones de embarcaciones de las vecinas repúblicas de El Salvador y Honduras suelen registrarse en aguas del Pacífico de Nicaragua en el occidental departamento de Chinandega, debido a la cercanía del Golfo de Fonseca, de 3.200 kilómetros cuadrados, donde las tres naciones comparten la entrada de agua.

