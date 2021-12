https://mundo.sputniknews.com/20211221/ebrard-se-lanza-contra-negligencia-de-eeuu-en-la-regulacion-de-armas-1119563437.html

Ebrard se lanza contra negligencia de EEUU en la regulación de armas

Ebrard se lanza contra negligencia de EEUU en la regulación de armas

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que la disponibilidad de armas en México es consecuencia de las políticas negligentes de Estados Unidos respecto... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T14:58+0000

2021-12-21T14:58+0000

2021-12-21T14:58+0000

américa latina

seguridad

eeuu

marcelo ebrard

control de armas

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119564436_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6db8d8360c61f60d67f0333647d29615.jpg

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que la disponibilidad de armas en el país norteamericano afecta directamente a México, pues el 70% de estos artículos disponibles en territorio mexicano provienen del país vecino. "Si no reducimos la disponibilidad de armas, es casi imposible, impensable, reducir la violencia", sentenció el canciller al hablar de la demanda que México interpuso contra 11 fabricantes a quienes acusa de ser los causantes de la violencia, pues sus armas son usadas por grupos del crimen organizado.Marcelo Ebrard recordó el caso de la balacera contra mexicanos en El Paso, Texas, en donde el culpable tenía 17 armas en su automóvil. Ebrard Casaubón se dijo seguro de que México ganará la demanda y recordó que la industria supuso que la Corte de Estados Unidos no admitiría la queja; sin embargo, no fue así y el tema será discutido. Recordó que el plan fue presentado también ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y varios países lo respaldaron.

https://mundo.sputniknews.com/20211213/un-acto-intervencionista-mexico-aclara-su-demanda-contra-fabricantes-de-armas-en-eeuu-1119259356.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seguridad, eeuu, marcelo ebrard, control de armas, méxico