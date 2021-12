https://mundo.sputniknews.com/20211221/diputados-mexicanos-van-a-la-justicia-para-exigir-referendum-sobre-mandato-presidencial-1119592483.html

Diputados mexicanos van a la justicia para exigir referéndum sobre mandato presidencial

Diputados mexicanos van a la justicia para exigir referéndum sobre mandato presidencial

El presidente de la Cámara de Diputados de México, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una apelación ante la Suprema Corte de Justicia por la decisión del... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T22:45+0000

2021-12-21T22:45+0000

2021-12-21T22:53+0000

américa latina

referéndum

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1115679981_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_30995c4e9e45fa3b697eac87b88bcf6c.jpg

"Con las facultades que me confiere la Ley como Presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato", anunció en su cuenta de Twitter el presidente de la Cámara Baja.El recurso legal denuncia la posible contradicción entre la Constitución y la resolución que tomó por votación una mayoría de seis contra cinco consejeros del órgano electoral autónomo, considerado como "controversia constitucional" entre los poderes del Estado.La "controversia" es un proceso judicial en el que poderes u órganos del Estado presentan un juicio ante el máximo tribunal del país para dirimir un diferendo sobre la interpretación de la Carta Magna.El 8 de diciembre pasado, el INE presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia contra el recorte de fondos por unos 245 millones de dólares solicitados al Congreso, necesarios para organizar eventos electorales en 2022, por ejemplo, un eventual referéndum de revocación de mandato presidencial que promueve el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena. Ese recorte fue acordado en la Cámara de Baja por la mayoría simple requerida por la ley (la mitad más uno de los 500 diputados) del partido oficialista, al que pertenece el diputado Gutiérrez Luna.Los consejeros del INE condicionaron la realización del proceso de revocación a que la Suprema Corte resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados.El 21 de diciembre el presidente López Obrador dijo que "si el INE no puede, la consulta de revocación de mandato la puede hacer el pueblo".El presidente recordó que en su años en la oposición antes de ganar la presidencia en su tercer intento, en julio de 2018, su movimiento organizó consultas ciudadanas como expresión de la "democracia participativa".El diputado de Morena y presidente de la Cámara anunció que presentará otras demandas ante la Fiscalía General y la Contraloría del INE por "probables responsabilidades administrativas y penales, comisión de delitos de abuso de autoridad y coalición de funcionarios públicos".El organismo electoral argumenta que esa reducción de sus fondos públicos, vigente desde el 29 de noviembre, "impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato".El recorte al presupuesto careció de justificación y "dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna", dice el alegato judicial del INE.López Obrador recomendó que los funcionarios del INE bajen sus salarios, ante las quejas que encabeza el consejero presidente Lorenzo Córdova, a quien califica en público como su adversario "conservador".

https://mundo.sputniknews.com/20211201/el-mundo-de-amlo-bajo-la-lupa-a-tres-anos-de-gobierno-1118841641.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

referéndum, méxico