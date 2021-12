https://mundo.sputniknews.com/20211221/diputados-de-argentina-aprueba-subir-minimo-no-imponible-del-impuesto-al-patrimonio-1119586401.html

Diputados de Argentina aprueban subir el mínimo no imponible del impuesto al patrimonio

Diputados de Argentina aprueban subir el mínimo no imponible del impuesto al patrimonio

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó por 127 votos a favor y 126 en contra un proyecto de reforma del impuesto de bienes personales, impulsado por el... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T20:22+0000

2021-12-21T20:22+0000

2021-12-21T20:34+0000

américa latina

argentina

impuesto

política

senado de argentina

patrimonio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109054/66/1090546699_0:157:1921:1237_1920x0_80_0_0_d3630e4db653b34c7159eff8c786576e.jpg

"Resulta afirmativo", anunció durante la sesión especial el presidente de la Cámara, Sergio Massa. El proyecto de reforma que llegó del Senado, y que también fue presentado por el bloque gobernante Frente de Todos, fue debatido durante una sesión especial promovida por el bloque opositor Juntos por el Cambio, que no quería introducir cambios.En un comienzo solo se presentaron 125 diputados para tratar el proyecto, a falta de cuatro para poder lograr el quórum e iniciar la sesión, hasta que Massa anunció que ingresarían los legisladores del oficialismo.Pese a que era de su autoría el proyecto avalado en el Senado, el Frente de Todos propuso aumentar el mínimo no imponible del tributo para que pase de los dos millones de pesos (18.692 dólares al cambio oficial), como rige desde 2019, a seis millones (56.074 dólares), y aumentarlo cada año según la inflación.La coalición gobernante también sugirió que se incremente la alícuota del 1,25 a 1,50% al momento de gravar los patrimonios superiores a 100 millones de pesos (934.579 dólares).Para las rentas que superen los 300 millones de pesos (2,8 millones de dólares), el oficialismo recomendó elevar el tributo a 1,75%.En la actualidad, quienes tienen declarados un patrimonio superior a los 18 millones de pesos (168.224 dólares) pagan la alícuota máxima, que es de 1,25%.El Frente de Todos también incluyó "una cláusula con una alícuota de 2,25% sobre los bienes en el exterior.Todas estas modificaciones fueron aprobadas por apenas un voto de diferencia.El bloque de Juntos por el Cambio, segunda fuerza de la Cámara, señaló durante el debate que no convalidaría las modificaciones presentadas por el oficialismo y que sólo apoyaría el proyecto que ya cuenta con sanción del Senado."Hemos dado quórum para tratar una baja de impuestos, no una nueva suba de impuestos que ya discutimos", reafirmó durante la sesión el diputado opositor Luciano Laspina.Su compañera Silvia Lospenato advirtió durante la sesión que cuando hace 30 años se creó este impuesto de manera transitoria, "alcanzaba patrimonios de 100.000 dólares; hoy, si no aprobamos la ley que vinimos a tratar, se grabarán patrimonios de 10.000 dólares".En un país con 45,7 millones de habitantes, un millón de personas presentaron en 2020 la declaración jurada sobre sus bienes personales, de las cuales pagaron el impuesto unas 600.000.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, impuesto, política, senado de argentina, patrimonio