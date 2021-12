https://mundo.sputniknews.com/20211221/corte-idh-condena-a-chile-a-pagar-una-deuda-millonaria-a-846-profesores-1119585648.html

Corte IDH condena a Chile a pagar una deuda millonaria a 846 profesores

Corte IDH condena a Chile a pagar una deuda millonaria a 846 profesores

SANTIAGO (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de un grupo de profesores chilenos que demandó al Estado por una... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T20:09+0000

2021-12-21T20:09+0000

2021-12-21T20:09+0000

américa latina

chile

corte interamericana de derechos humanos

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106980/14/1069801497_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_68ae98508b99f8603b2aebc3ca427723.jpg

La Corte sentenció que Chile no respetó el derecho a garantías judiciales, el derecho a la protección judicial, el derecho de propiedad de las personas docentes y no cumplió con el deber de garantizar acceso a la justicia.Asimismo, el organismo estableció que Chile deberá pagar la millonaria deuda a los profesores afectados en tramos de tres cuotas y además, deberá ejecutar una serie de medidas de reparación en el plazo de un año.La situación se originó en 1981 cuando el régimen militar estableció un aumento de remuneraciones para los funcionarios públicos, pero los profesores no pudieron acceder a este beneficio porque los colegios dejaron de estar a cargo del Estado y pasaron a manos de los municipios.Desde entonces, los docentes afectados han recurrido a la justicia nacional e internacional reclamando la que denominaron como "la deuda histórica de los profesores".El monto estimado de la deuda, con las actualizaciones correspondientes al paso de los años, es de 94 millones de dólares.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/familiares-de-victimas-de-dictadura-de-chile-lamentan-que-hiriart-muera-en-la-impunidad-1119417959.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, corte interamericana de derechos humanos, deuda