Cómo triunfó la rebelión contra la minería en la provincia patagónica de Chubut

Chubut, una provincia de la Patagonia argentina, fue noticia cuando, luego de seis días de protestas, su ciudadanos lograron la derogación de una ley aprobada... 21.12.2021

Chubut es una provincia patagónica conocida por sus atractivos naturales, sus riquezas mineras y sus conflictos sociales. Ubicada más de 1.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, la capital argentina, tiene una temporada alta de ballenas francas australes, pingüinos y lobos marinos en sus costas verdeaguas, y también otra temporada de intensas protestas en las calles.Todos los diciembres, desde hace más de una década, su Gobierno provincial intenta aprobar una ley que permita la minería a cielo abierto, pero desde un plebiscito en 2003 en contra de un proyecto de extracción de oro en la ciudad cordillerana de Esquel, los chubutenses protestan contra cualquier posibilidad de levantar la prohibición a la actividad, establecida en la Ley provincial 5.001, sancionada al calor de aquellos acontecimientos.El pasado jueves 17 de diciembre, el gobernador Mariano Arcioni, identificado con el oficialismo nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández, borró esa historia de un plumazo cuando promulgó una ley de zonificación minera aprobada por la Legislatura provincial, que permite la explotación metalífera en los departamentos de Gan Gan y Telsen, ubicados en la desértica meseta provincial llena de cañadones y paisajes difuminados por el viento.Un día antes, el miércoles 16 de diciembre, cientos de chubutenses rodearon la Legislatura antes de que aprobaran la ley en una sesión express, con el voto de 14 legisladores. Los diputados salieron del recinto entre gases y balas de goma, mientras una muchedumbre les arrojaba piedras en Rawson, la capital administrativa de Chubut donde desemboca el Río Chubut, de agua dulce, en la costa atlántica."Celebramos la reciente aprobación de la actividad minera, que constituirá el puntapié inicial para el desarrollo de la provincia (…). Nace un nuevo Chubut y nos incluye a todos", escribió, en una solicitada, en los medios de la región, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).La represión policial aquella noche fue brutal. Gustavo Portales, en una esquina cercana a la Legislatura, a las dos de la mañana, recibió unas balas de perdigones en una de sus piernas cuando una camioneta de la Policía le disparó, también sin preaviso.Quemas, marchas y seis días intensos de luchaLa Unión de Asambleas Ambientales, organizadas en la provincia desde el plebiscito de 2003, llamaron a rodear la Casa de Gobierno el jueves 17. "Hay que exigir en las calles que el gobernador Arcioni la derogue", escribieron en el flyer de la convocatoria a la capital provincial de Rawson. Una muchedumbre de familias con hijos, jóvenes de los barrios de la capital y las ciudades aledañas, se congregaron junto a militantes ambientalistas, de izquierda y de organizaciones sociales.A la furia por la votación de la ley se sumaron otros reclamos, como la falta de aumentos salariales hace 20 meses para empleados públicos. También apareció la consigna Que se vayan todos, en referencia a los políticos provinciales que desde hace 20 años están en cargos de poder, muchos de los cuales aprobaron la iniciativa extractivista.En la tarde de ese jueves 17, la muchedumbre, en medio de balas de goma y piedrazos, incendió 16 edificios públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, las tres sedes de los poderes públicos.Hasta las fuerzas del orden estaban en contra de la ley: "Yo también estoy en contra de la minería, pero este es mi trabajo", sostuvo a Sputnik un policía antidisturbios mientras disparaba balas de goma a los manifestantes y los bomberos llegaban a apagar la Casa de Gobierno.La consigna "No es No" y "traidores" apareció pintada en los alrededores de la sede del poder de la provincia."La bronca de la gente explotó porque se sintió estafada por el Gobierno", afirmó a Sputnik Miguel Prudente, referente del Movimiento Trabajadores Excluidos sobre las promesas oficiales de jamás aprobar la minería. Es que, durante la campaña electoral que lo llevó a la gobernación en 2019, Arcioni había dicho que el agua valía "más que el oro", una consigna histórica del movimiento ambientalista provincial.El viernes 18, las autoridades de seguridad provincial cerraron unas de las rutas a la capital y pidieron a las empresas de transporte cortar sus viajes a la ciudad, en un intento de desmotivar las movilizaciones."Jamás doy un paso atrás en la vida cuando estoy convencido de lo que hago", declaró a los medios el gobernador Arcioni, antes de visitar la quemada Casa de Gobierno.El agua vale más que el oroLa provincia de Chubut se extiende desde el océano Atlántico hasta la Cordillera de los Andes y en el medio, una extensa meseta árida y patagónica contiene en su suelo una variedad de ricos minerales, atravesada por el río Chubut, de aguas cristalinas, que desciende desde las montañas hasta el océano.La noticia de apertura a la minería en la meseta fue un cimbronazo para la mayoría de los chubutenses. Desde hace casi 20 años, la actividad estaba prohibida luego de que el 81% de los habitantes de Esquel, una ciudad en la cordillera de los Andes, votara en contra de un proyecto de extracción de oro de la minera Meridian Gold.A partir de ese día, Chubut se convirtió en un faro para los ambientalistas en la lucha contra la minería, o la megaminería, como la denominaron. Los ambientalistas, incluso, propusieron prohíbir cualquier tipo explotación metalífera en Chubut,a través de dos iniciativas populares firmadas por 30.000 personas y luego presentadas en la Legislatura.El Proyecto Navidad, en los departamentos de Gan Gan y Telsen, en la meseta chubutense, donde se ubica el segundo yacimiento de plata en el mundo, es propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver, integrante de la CAEM que celebró con tanto entusiasmo la ley.La ley aprobada y luego derogada prohibía el uso de cianuro y la actividad en las cuencas hídricas de la provincia, como ríos y arroyos. No así todas las sustancias químicas, usadas en la minería, una de las exigencias del movimiento ambientalista. Además establecía que el 16% de las ganancias fueran al Gobierno provincial, mediante bonos y fondos de infraestructuras, junto con un compromiso de compras y locales, por parte de las empresas mineras, de entre 80 y 70%.La empresa Pan American Silver, beneficiada por la aprobación de la ley, promete generar 2.700 empleos e invertir 1.000 millones de dólares en más de 10 años, en una zona afectada por la desertificación y la falta de inversión del sector público, que ha llevado a su despoblamiento.Los intendentes de la Meseta, la región aprobada para minería, estaban de acuerdo con la ley y saludaron la iniciativa en una solicitada en los diarios, casi al mismo lado de la de CAEM.Pan American Silver, la empresa canadiense a cargo del Proyecto Navidad, beneficiado por la aprobación, sostiene que es imposible que su explotación contamine el Río Chubut por estar a más de 70 kilómetros y lejos de su cuenca. Los ambientalistas, en cambio, consideran que eso no es así, y que la apertura abrirá el paso a otros yacimientos de uranio cerca del río que cruza la provincia, desde la cordillera hasta la costa.Para el ingeniero ambiental Ariel Testino, consultado por Sputnik, la meseta de Chubut fue elegida como zona apta para la minería de forma arbitraria, sin un estudio técnico, y sin capacidad del Gobierno provincial de controlar sus efectos en el medio ambiente. En su opinión, el Gobierno provincial "no tiene nafta para ponerle a los vehículos del Ministerio Ambiente, ¿va a controlar la actividad minera?".Sí se puedeNada hacía pensar que Arcioni iba a echar para atrás con la ley.El viernes 18 de diciembre, las imágenes de una multitudinaria marcha en Rawson circularon junto con otras en distintas ciudades de la provincia. Comodoro Rivadavia, una ciudad petrolera en la costa atlántica, fue testigo de la movilización de cinco mil personas. Trelew, una ciudad conocida por los tiempos de esplendor de su industria textil, no se quedó atrás al convocar a diez mil personas en sus calles. La combativa Esquel, con sus montañas verdeoscuras, también reaccionó de la misma manera, al igual que Puerto Madryn, hogar de la ballena franca austral tantas veces vista en reportajes y vídeos, y Gaiman y Dolavon, refugio de la comunidad galesa en un rico valle agrícola.Fueron movilizaciones de más de 20.000 personas en una provincia de 500.000 habitantes, un hecho inédito en la historia reciente de Chubut.Para el sábado y el domingo 20, los Concejos Deliberantes de seis localidades, de la cordillera, la costa y el rico Valle de Chubut, declararon personas no gratas a los 14 legisladores que aprobaron la minería y exigieron la derogación de ley. Adrián Maderna y Damian Biss, intendentes de Trelew y Rawson, acompañaron las marchas como si el reclamo se extendiese entre la clase política provincial.Para el historiador Gonzalo Pérez Álvarez, la masividad de las marchas y la conexión de los chubutenses con el reclamo ambiental tiene una explicación: "Hay una fuerte tradición de luchas contra todo un modelo que, desde la capital de Buenos Aires, piensa a la Patagonia como un lugar de descarte y sacrificio, a donde poner, por ejemplo, desechos nucleares como lo intentaron en los 90 y 70 en el pueblo de Gastre en la misma meseta, aprobada para la actividad minera"."El pueblo decidió hace muchos años no permitir la minería a cielo abierto. Por eso hace seis días está en resistencia contra la aprobación de una actividad, que contaminaría nuestro Río Chubut, el único de agua dulce de nuestra provincia", declaró a Sputnik Noel Domenech Fernández, secretaria adjunta del Sindicato de Salud Pública, parte de la multisectorial contra la "megaminería" movilizada el lunes 21, de nuevo, en Rawson.A su lado, Jorge Maldonado, delegado en Chubut del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la Argentina (Siconara), uno de los tres sindicatos de pescas que convocaron a un paro contra la apertura minera, sostuvo a Sputnik; "si se aprueba la extracción metalífera, de acá a un par de años, vamos a ser los primeros damnificados porque afectará el río Chubut, que desemboca en el océano Atlántico, donde pescamos. Este no es un país preparado para que se controle los efectos en el medio ambiente, como en otras partes del mundo".Triunfo popularA pocas cuadras de la marcha, el gobernador Mariano Arcioni anunció, el lunes 20, en un vídeo grabado, la derogación del proyecto minero y el llamado a un plebiscito sobre el tema."Los convoco a todos a que dejen las calles, que vuelvan a sus domicilios, que se preparen para tener una Nochebuena en paz como nos merecemos todos los chubutenses", afirmó junto a sus ministros."Pretender hacer un plebiscito sobre la zonificación es la tomada de pelo más grande que haya escuchado en mi vida. El plebiscito ocurre ahora en las calles de Chubut y dicen no a la zonificación", le respondió Palicio Lada, integrante del movimiento ambientalista, desde su cuenta en Twitter.Un día después, el martes 22, miles de manifestantes se abrazaron, fuera de la Legislatura, cuando fue votada, por unanimidad, su derogación. Habían cumplido con el ritual de luchar contra la minería los diciembre de cada año.

