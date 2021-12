https://mundo.sputniknews.com/20211221/argentina-y-bolivia-refuerzan-sus-lazos-de-hermandad-y-sanan-agravios-de-anteriores-gobiernos-1119547936.html

Argentina y Bolivia refuerzan sus lazos de hermandad y sanan agravios de anteriores gobiernos

En noviembre de 2019, un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en el aeropuerto de El Alto. De él descargaron miles de municiones y gases lacrimógenos para utilizar en las manifestaciones populares en defensa de la democracia y del Gobierno democrático de Evo Morales (2006-2019). Dos años después, el mismo avión descendió. Pero esta vez para traer un millón de dosis de vacunas anti-COVID-19 de AstraZeneca, donadas por el país hermano.La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, lideró la comitiva que aterrizó pasado el mediodía. Remarcó que esta es la donación más grande realizada entre países de Sudamérica: "El acceso inequitativo a las vacunas es totalmente injusto. América Latina ha sido el continente con más impacto de la pandemia. Junto con África, hemos accedido de forma inequitativa a las vacunas".Esta realidad "ha sido punto de partida de reuniones, mesas de trabajo, ampliados del Mercosur para fortalecer las capacidades de producción, para investigar, desarrollar y poder realmente favorecer el acceso" a medicinas para enfrentar la pandemia.La ministra llegó con varios subsecretarios, con la finalidad de mantener reuniones con las autoridades sanitarias bolivianas e intercambiar experiencias. Al final del día, ambos equipos podrán "enriquecerse mutuamente, con miradas complementarias y muy similares sobre el trabajo en nuestra región", dijo Vizzotti.El desagravio de un aviónSobre el polémico Hércules que reposaba sobre la pista, la ministra dijo: "Este avión venía a dividir a nuestros pueblos. Ahora estamos viniendo a traer esperanzas, salud, vida, vacunas".Expresó que vino al Estado Plurinacional "con muchísimo orgullo y emoción sobre todo, para reparar y sanar. Para nosotros este vuelo tiene un significado muy especial. Desde que empezó la pandemia es uno de los momentos más importantes, desde lo institucional y desde lo personal".En este sentido, el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, remarcó que "hay un hecho muy fuerte, que es simbólico y a su vez antagónico. Dos años atrás, en este mismo lugar estaba ese mismo avión, enviado por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con 70.000 municiones y 600 gases lacrimógenos de contrabando, de manera totalmente ilegal e irresponsable".Subrayó que el acto de entrega de vacunas tenía lugar a plena luz del día, ante la prensa de Bolivia y Argentina —venida también en el Hércules—. "Ahí hay una diferencia notable con lo que fue un Gobierno que apostaba por la muerte, el dolor, la desunión de dos pueblos hermanos", dijo en referencia a la presidencia de Macri.Basteiro indicó que la pandemia se terminará cuando todos los países en la región la enfrenten con la misma fuerza: "No estamos dando lo que nos sobra. Estamos dando lo que tenemos, porque todavía el proceso de vacunación en Argentina no terminó".Bolivia y Argentina comparten una frontera de 742 kilómetros, donde "ambos pueblos conviven de manera práctica y concreta. Si no trabajamos para terminar con el COVID-19 en ambos países, no vamos a terminarla en ninguno de los dos, ni en la región"."Entre hermanos compartimos lo que tenemos"El canciller de Bolivia impulsó a lo largo de este año una campaña internacional para exigir la liberación de las patentes de las vacunas anti-COVID-19. De esta manera se privilegiaría el bienestar de la población mundial, antes que las ganancias de empresas farmacéuticas. En la misma línea, nunca se ahorró críticas a los países "desarrollados" que prefieren dejar vencer las dosis antes que donarlas a donde hacen falta."Es un gesto de solidaridad entre pueblos y gobiernos hermanos que sentimos en el corazón. No es lo que pasa con algunos países desarrollados. Pero entre hermanos compartimos lo que tenemos", dijo Mayta.Comentó que a pesar de que la vacuna de AstraZeneca "tiene patente europea, su manufactura es argentina. Es el reto pendiente que tenemos para el futuro como América Latina: tenemos que consolidar nuestras capacidades para desarrollar este tipo de vacunas en tiempo breve".El canciller no evitó mencionar que en el citado avión "el Gobierno de Macri nos enviaba lo que ellos clasificaban como material bélico, para ejecutar una operación de terrorismo de Estado, para que doblegar al movimiento popular que reclamaba por el rompimiento del orden constitucional en las calles, en manifestaciones pacíficas de gente desarmada".Mayta continuó: "Valoramos ese doble gesto de, por un lado, dejar atrás esa acción oscura que significó la muerte de compatriotas. Hoy el gesto es por la vida, por la salud. Este acto refleja lo que siempre fue la relación entre Bolivia y Argentina".

