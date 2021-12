https://mundo.sputniknews.com/20211220/varios-muertos-por-inundaciones-estacionales-en-malasia-1119527174.html

Varios muertos por inundaciones estacionales en Malasia

BANGKOK (Sputnik) — Al menos ocho personas murieron y más de 100 resultaron heridas por las inundaciones estacionales inusualmente graves en Malasia, comunicó... 20.12.2021, Sputnik Mundo

El medio precisó que las ocho personas fallecieron en el estado de Selangor, el más afectado por las inundaciones.Antes la misma agencia informó de 10 personas arrastradas por las aguas y dadas por desaparecidas en la región de Pahang.Un total de 104 personas resultaron heridas y recibieron tratamiento médico.Además, más de 50.000 habitantes fueron evacuados de zonas inundadas y alojados en decenas de refugios temporales.En todas las regiones afectadas se llevan a cabo intensas operaciones de búsqueda y rescate, en las que participan socorristas, policías y militares.Continúa la evacuación de los residentes y la entrega de alimentos y agua potable a los que aún esperan ser evacuados de las casas inundadas, según el medio.Por su parte, el diario The Star informó que los esfuerzos del Gobierno del país para ayudar a las víctimas fueron criticados en los medios de comunicación y las redes sociales, en particular por el insuficiente número de embarcaciones utilizadas en la operación de rescate en el estado de Selangor, donde algunos habitantes se ven obligados a permanecer en sus viviendas inundadas, ya que faltan equipos para hacer pasajes por el techo y grandes barcos para la evacuación.Las inundaciones estacionales, habituales en esta época del año en Malasia, se han convertido en una amenaza después de que fuertes aguaceros azotaran la parte oriental del país el 17 de diciembre y continuaran durante el 18 de diciembre y parte del 19 de diciembre.Este 20 de diciembre no llovió mucho y el agua en las zonas inundadas empezó a bajar gradualmente, comunicó Bernama.

