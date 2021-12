https://mundo.sputniknews.com/20211220/ucrania-coordina-con-polonia-y-lituania-su-integracion-a-la-ue-y-la-otan-1119516898.html

Ucrania coordina con Polonia y Lituania su integración a la UE y la OTAN

KIEV (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, comunicó que coordinó en una reunión con los presidentes de Polonia y Lituania, Andrzej Duda y... 20.12.2021

2021-12-20T14:22+0000

2021-12-20T14:22+0000

2021-12-20T14:24+0000

El presidente ucraniano reafirmó la importancia de la "declaración conjunta que fija un claro apoyo a la pertenencia de Ucrania a la UE y a la OTAN, y la lucha contra la agresión rusa".Los tres presidentes se reunieron en el marco del Triángulo de Lublin, en la región ucraniana de Ivano-Frankivsk.La Rada Suprema de Ucrania modificó dos leyes en diciembre de 2014, abandonando el estatus de Estado no alineado.En febrero de 2019, el parlamento ucraniano adoptó enmiendas a la constitución, consagrando el rumbo del país hacia la UE y la OTAN. Ucrania se convirtió en el sexto Estado en recibir el estatus de socio reforzado de la OTAN.El ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, declaró anteriormente que para ingresar en la alianza, Ucrania tendría que cumplir una serie de criterios, cuya aplicación llevará mucho tiempo.Los expertos creen que Kiev no podrá acceder a la OTAN en los próximos 20 años.El formato del Triángulo de Lublin se estableció mediante una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Lituania, Polonia y Ucrania en la ciudad polaca de Lublin en verano (boreal) de 2020. En este formato, las partes pretenden debatir cuestiones como la seguridad, la economía, el comercio, las inversiones, el turismo y la infraestructura.

