https://mundo.sputniknews.com/20211220/si-hoy-se-realizaran-las-elecciones-quien-seria-presidente-de-mexico-1119529552.html

Si hoy se realizaran las elecciones, ¿quién sería presidente de México?

Si hoy se realizaran las elecciones, ¿quién sería presidente de México?

Si hoy se realizaran las elecciones presidenciales en México, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador llevaría la delantera, y Claudia Sheinbaum... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T18:08+0000

2021-12-20T18:08+0000

2021-12-20T18:08+0000

américa latina

política

ciudad de méxico

morena

claudia sheinbaum

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1119074687_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_21c0cbf99e2081b8ca7e8176757c50cb.jpg

Con 54% de las preferencias electorales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México lidera la carrera presidencial rumbo a los comicios de 2024, cuando se sabrá si el proyecto del presidente mexicano tendrá continuidad con alguien de su partido.Morena, de hecho, es la fuerza política mejor posicionada. El 37% de los encuestados afirmó que votaría por la permanencia de la Cuarta Transformación, mientras que el 15% respondió que votaría por el Partido Acción Nacional (PAN) y el 13% por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El 17% dijo que sus preferencias están con otros partidos y el 18% se negó a responder la encuesta.De acuerdo con los resultados de Buendía & Márquez, aunque Sheinbaum encabeza la intención de voto, no es la persona más conocida entre el electorado. Los nombres más populares y reconocibles fueron los de Ricardo Anaya (83%) y Margarita Zavala (70%), ambos del PAN, el partido que representa a la derecha en México.Los otros nombres más conocidos son Marcelo Ebrard (65%) y Claudia Sheinbaum (48%), de Morena. Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, fue ubicado por 47% de los encuestados, mientras que al senador Ricardo Monreal —quien ya ha manifestado su intención de contender en 2024 por Morena— sólo fue identificado por el 30%. Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano y gobernador de Jalisco, obtuvo 28%."Este listado revela que los más conocidos no siempre gozan de opiniones más favorables entre la población. Por ejemplo, Ricardo Anaya y Margarita Zavala tienen casi el mismo porcentaje de opiniones favorables (26% y 28%, respectivamente), a pesar de que el primero es considerablemente más conocido que la segunda. De ahí que en el balance (opiniones positivas menos negativas) Zavala esté mejor posicionada que el excandidato presidencial (-3 pts y -20 puntos, respectivamente)", indica esta encuesta publicada por el diario mexicano El Universal.Según concluyó la consultora Buendía & Márquez, los niveles de conocimiento de los posibles candidatos presidenciales de México aún son bajos para la mayoría de ellos, por lo cual podría haber movimientos en el posicionamiento en los próximos dos años.Aunque Claudia Sheinbaum no ha expresado abiertamente su intención de participar en las elecciones de 2024, sí ha dicho que México está listo para ser gobernado por una mujer presidenta.Entre los otros posibles candidatos de Morena para 2024 están el legislador Ricardo Monreal; el canciller Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

https://mundo.sputniknews.com/20211209/los-pros-y-contras-del-polemico-impuesto-por-usar-las-calles-de-cdmx-que-impulsa-sheinbaum-1119152630.html

https://mundo.sputniknews.com/20211216/sin-importar-el-metodo-marcelo-ebrard-asegura-que-sera-el-candidato-presidencial-de-morena-1119410961.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, ciudad de méxico, morena, claudia sheinbaum, méxico