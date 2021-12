https://mundo.sputniknews.com/20211220/seis-momentos-que-marcaron-la-relacion-entre-mexico-y-chile-1119527875.html

Seis momentos que marcaron la relación entre México y Chile

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aplaudió la victoria de Gabriel Boric en la elección presidencial del domingo 20 de diciembre y aseguró que se trata de un triunfo de toda América Latina."Abrazo al pueblo hermano de Chile, han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo", declaró el mandatario.Pero, más allá de los accidentes tectónicos, uno de los puntos que más subraya la relación solidaria entre ambas naciones son los exilios con que México ha acogido a diferentes chilenos no sólo ante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, perpetrado el 11 de septiembre de 1973, sino en distintas décadas.Hacemos un recuento de algunos episodios de ese intercambio político y cultural entre ambos países.Gabriela Mistral, poeta y educadoraNacida en el Valle del Elqui, zona rural de la región de Coquimbo, la poeta chilena Gabriela Mistral no sólo ganó el premio Nobel de literatura en 1945, sino que ejerció su oficio de educadora y diplomática en México con tal apego que se consideró a sí misma mexicana.Interesada en la labor educativa de José Vasconcelos, quien fue el primer titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la historia de México, Mistral colaboró con el país durante años."No tenía horror al vértigo y cruza el país en los primeros aeroplanos, henchida de luz de la Alta Meseta, plena del color verde de las secretas profundidades del Norte de América", añade.Pablo Neruda y el Canto generalLa obra poética más importante del poeta chileno Pablo Neruda, Canto general, se publicó en México en 1950, en los Talleres Gráficos de la Nación con el acompañamiento estético de los muralistas mexicanos David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, con quienes coincidía políticamente.En 1949 Neruda huyó de su país luego de que el presidente Gabriel González Videla prohibiera la existencia del Partido Comunista de Chile el año anterior, donde militaba el poeta. En su travesía por varios países para salvar la vida, se encontró con México, donde publicó su poemario más importante.La historia de esta huida fue retratada por el cineasta chileno Pablo Larraín en su película Neruda (2016).El escritor mexicano José Revueltas, además, fue amigo personal de Neruda y le escribió la que también sería su mejor obra literaria, de acuerdo con diversas voces de la crítica, la novela corta El apando.Alejandro JodorowskyAutoexiliado de Chile en busca de mayores posibilidades expresivas para su arte teatral y cinematográfico, el director y mimo de origen ruso Alejandro Jodorowsky vivió durante varios años en México.En el país de los mexicas, Jodorowsky filmó sus películas más importantes, Fando y Lis, El topo, La montaña sagrada y Santa Sangre, con actores mexicanos y retratando espacios icónicos de la Ciudad de México, entre ellos el Palacio de los Deportes, las Torres de Satélite, la Catedral Metropolitana y el Eje Central.Roberto BolañoEl reconocido novelista y poeta Roberto Bolaño no sólo pasó importantes años de su vida entre escritores mexicanos, desarrollando su estética entre las cantinas y calles de la Ciudad de México, sino que convirtió a Octavio Paz y la poesía mexicana en uno de los temas centrales de su obra más reconocida, Los detectives salvajes.Bolaño llegó a México en los años del golpe de Estado que perpetró Pinochet contra el presidente Salvador Allende, y también convirtió el país de Jaime Sabines en espacio mítico de su novela más ambiciosa, 2666.Alfredo Castro y Pablo LarraínEl cineasta chileno Pablo Larraín es uno de los talentos de la dirección más reconocidos en el ámbito internacional y ha hecho de su colaboración con México uno de los puntos centrales de su carrera, a través de una constante colaboración con el actor mexicano Gael García Bernal.En contrasentido, el reconocido actor Alfredo Castro, quien ha trabajado también repetidas veces con Larraín, filmó la película Museo bajo la dirección del cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios, donde precisamente interpreta al papá de García Bernal.La diáspora del 73Durante el golpe de Estado a Allende, Luis Echeverría gobernaba México y ordenó la implementación de una política de asilo a ciudadanos chilenos amenazados por la dictadura.Así, la representación diplomática de México en Chile gestionó salvoconductos para facilitar el traslado de chilenos bajo amenaza de la embajada mexicana al aeropuerto de Santiago, además de que la aerolínea Aeroméxico gestionó vuelos humanitarios para exiliar a las personas en situación de vulnerabilidad.Junto con este puente aéreo, el gobierno de México implementó una política de recepción institucional a los exiliados ofreciéndoles contrataciones de tiempo completo en recintos educativos como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y otros espacios.Entre los intelectuales acogidos a este esquema de incorporación figuran el poeta Hernán Lavín Cerda, autor de decenas de libros de poesía, ensayo, novela y cuento, y el investigador Manuel S. Garrido, especialista en filosofía política y literatura y sociedad.

