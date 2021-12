https://mundo.sputniknews.com/20211220/rusia-considera-aterradores-informes-sobre-victimas-civiles-de-ataques-aereos-de-eeuu-1119538046.html

Rusia considera "aterradores" informes sobre víctimas civiles de ataques aéreos de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — Las estimaciones de los medios de comunicación sobre el número de civiles muertos por los ataques aéreos "selectivos" de EEUU en Irak... 20.12.2021, Sputnik Mundo

El 18 de diciembre, el periódico The New York Times informó que miles de civiles en Irak, Siria y Afganistán, incluidos niños, murieron por ataques aéreos estadounidenses realizados con objetivos imprecisos y una "inteligencia profundamente defectuosa."El medio estudió 1.311 documentos de un archivo oculto del Pentágono, y concluyó que el número de muertes de civiles era mucho mayor que las 1.417 reportadas por el ejército estadounidense en Irak y Siria, y las 188 reconocidas en Afganistán desde 2018."El número de víctimas de los ataques aéreos estadounidenses 'dirigidos', que es, según las estimaciones preliminares, de más de 1.500 civiles, es aterrador", dijo Antónov al comentar el informe. El diplomático dijo que las revelaciones están lejos de ser únicas "en una serie de errores de cálculo criminales en las misiones de EEUU en el extranjero".Los casos de utilización de municiones de uranio empobrecido contra Yugoslavia, Siria e Irak, así como los bombardeos de la ciudad iraquí de Faluya y la siria de Raqqa, aún deben ser investigados, recordó el embajador."Las preguntas sobre el suministro de armas de los países occidentales a los grupos terroristas siguen sin respuesta", declaró Antónov y añadió que "la lista de reclamaciones es larga y requiere una mayor atención por parte de la comunidad internacional".Los informes sobre víctimas civiles fueron a menudo desestimados porque las imágenes de vigilancia eran demasiado breves, según The New York Times.Entrevistas con residentes supervivientes y con funcionarios actuales y anteriores de EEUU revelaron que el ejército del país norteamericano se esforzó poco por identificar los patrones de fracaso, y no hubo evaluaciones públicas que incluyeran la admisión de infracciones.El periódico afirmó que las muertes de civiles eran a menudo el resultado de un "sesgo de confirmación" por parte del ejército estadounidense, que confundía a los civiles con los combatientes terroristas, o no se aseguraba de que los edificios atacados no tuvieran civiles dentro.A principios de este mes, The New York Times informó que una célula secreta de ataque estadounidense llamada Talon Anvil era responsable de las víctimas civiles en Siria resultantes de los ataques aéreos.La unidad militar se apresuró a destruir a los "enemigos" y esquivó las salvaguardias, eludiendo importantes normas que ayudaban a proteger a los civiles.Algunos miembros de Talon Anvil incluso se negaron a participar en ataques dirigidos a personas que parecían ser transeúntes inocentes.La mayoría de los ataques fueron ordenados por comandos de la Fuerza Delta del Ejército estadounidense, de rango relativamente bajo en la Talon Anvil, y fueron etiquetados como defensivos para limitar la supervisión.

