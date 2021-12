https://mundo.sputniknews.com/20211220/rock-futbol-y-malvinas-twitter-revive-las-pasiones-de-gabriel-boric-1119541217.html

Rock, fútbol y Malvinas: Twitter revive las pasiones de Gabriel Boric

Rock, fútbol y Malvinas: Twitter revive las pasiones de Gabriel Boric

Las Islas Malvinas, el rock, el fútbol y hasta Dragon Ball son solo algunos de los gustos del flamante presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que se... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T21:18+0000

2021-12-20T21:18+0000

2021-12-20T21:19+0000

américa latina

sociedad

⚽ deportes

chile

argentina

islas malvinas

lionel messi

diego maradona

twitter

redes sociales

Los gustos musicales de Boric fue una de las revelaciones para quienes no conocían de cerca a quien ocupará La Moneda desde marzo de 2022."Que increíble que en Chile no se conozca al Indio Solari", había escrito Boric en 2017, lamentando que el exvocalista de la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota —una de las bandas de rock más populares de Argentina—apenas tenga fanáticos del otro lado de los Andes. Por supuesto, el tuit reflotó tras su victoria electoral e hizo las delicias de los 'ricoteros' en redes sociales.No fue el único gusto musical revelado por Boric en la red social. También expresó su gusto por los Kuervos del Sur, una banda chilena de rock.En otro tuit que reapareció tras su victoria, Boric se despachó con recomendaciones para todos los gustos: la banda indie uruguaya Julen y la Gente Sola, la cantautora chilena Camila Moreno, la banda punk argentina Loquero y la estadounidense Hain.Pero Boric no solo daba consejos musicales, ya que una reacción suya de 2017 dejó en claro cuál era otra de sus pasiones: la serie animada japonesa Dragon Ball.El fútbol es otro de los campos en los que Boric solía expresarse en Twitter y en el que, al parecer, tiene predilección por los futbolistas argentinos. En febrero de 2017 zanjó una de las polémicas de la historia del fútbol mundial, cuando le preguntaron su preferencia entre Diego Armando Maradona y Pelé.En 2018, tras la Copa del Mundo de Rusia, Boric utilizó su cuenta para hacer una defensa de Messi ante los embates de sus críticos en Argentina. "A los que dicen que Messi solo juega por el Barca, les cuento que es el goleador histórico de la selección argentina con 65 goles. ¡Dejen de buscar motivos pa chaquetear loco!", escribió.Solo unos meses después, ratificó su admiración por el rosarino capitán de la albiceleste: "Qué suerte la nuestra de haber sido contemporáneos con Messi".Sin embargo, ni Maradona ni Messi fueron el futbolista que más deslumbró a Boric. Fanático de la Universidad Católica de Chile, cuando fue consultado se decantó por otro argentino pero que supo brillar en los cruzados: Néstor 'Pipo' Gorosito.Pero los tuiteros argentinos celebraron especialmente otro de sus tuits antiguos que, en tono coloquial, también dejó ver su posicionamiento en política exterior. En 2013, el embajador británico en Chile en ese momento, Jon Benjamin, publicó una fotografía de las Islas Malvinas, aunque las llamó con su denominación británica, las islas Falkland.Boric no la dejó pasar: "Malvinas, viejo, Malvinas Argentinas".

chile

argentina

islas malvinas

sociedad, ⚽ deportes, chile, argentina, islas malvinas, lionel messi, diego maradona, twitter, redes sociales, gabriel boric, indio solari