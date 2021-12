https://mundo.sputniknews.com/20211220/oro-de-venezuela-londres-le-da-un-respiro-a-guaido-1119536606.html

Oro de Venezuela: Londres le da un respiro a Guaidó

Oro de Venezuela: Londres le da un respiro a Guaidó

El Tribunal Supremo del Reino Unido aceptó de manera parcial el recurso presentado por el político opositor, en su reclamo por la gestión de las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra. En otro orden, recordamos los 20 años del histórico estallido social en Argentina. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Oro de Venezuela: Londres le da un respiro a Guaidó El Tribunal Supremo del Reino Unido aceptó de manera parcial el recurso presentado por el político opositor, en su reclamo por la gestión de las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra. En otro orden, recordamos los 20 años del histórico estallido social en Argentina. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Los magistrados de Londres avalaron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y declararon "anticuada" la distinción entre mandatario de hecho y de derecho efectuada por el Alto Tribunal de Apelación en relación con el asunto del diferendo por el "oro venezolano".Por esta razón, el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro no puede acceder a las 31 toneladas de oro (unos 1.000 millones de dólares) que tiene en Inglaterra. Guaidó afirmó vía Twitter que "la dictadura de Maduro no podrá saquear [las reservas]".Los abogados del consejo del Banco Central de Venezuela (BCV) alegaron por su parte que el Gobierno británico sigue relacionándose con Caracas. Y sostienen que tal decisión de Londres es el reconocimiento de la función "de hecho" y el poder en el terreno por parte del mandatario legítimo Nicolás Maduro.A partir de ahora, el pleito retornará una vez más al Tribunal Comercial de Inglaterra, en respuesta al fallo del Supremo."Todavía falta dar un paso en los tribunales británicos. El Gobierno de Maduro ha sido un sobreviviente de los ataques exteriores y se ha enfrentado a procesos complejos en su contra, como [la acción] del Gobierno de Donald Trump. Nada puede sorprender", explicó Castillo.El experto opinó que el fallo alimenta los argumentos oficialistas y opositores en la discusión política dentro de la nación sudamericana."Por un lado, el Gobierno de Maduro señala que ese fallo permite que el dinero siga secuestrado, en tanto hace falta para atender necesidades por la pandemia y la economía. Y Guaidó está muy señalado por casos de corrupción y por recursos que le brindaron [EEUU] que no tienen justificación", consideró el politólogo entrevistado.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el doctor en Ciencias Políticas Daniel Grimaldi sobre el triunfo de Gabriel Boric en las presidenciales de Chile. Y además los 20 años del histórico estallido social en Argentina.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

