México y Francia firman acuerdos centrados en planes de contingencia sanitaria

México y Francia firman acuerdos centrados en planes de contingencia sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los cancilleres Marcelo Ebrard, de México, y Jean-Yves Le Drian, de Francia, firmaron acuerdos bilaterales, entre los que destaca... 20.12.2021

El plan sanitario consiste en vigilar cualquier riesgo que provenga de distintos orígenes, agregó el canciller mexicano, sin entrar en los detalles científicos o tecnológicos del proyecto."No es mi objetivo dar una conferencia científica, pero quiero decirles que estamos trabajando juntos, México y Francia. Desde ahora, para prepararnos, para no olvidar lo que ha sucedido ahora; todavía no salimos de esta pandemia y tenemos que preparar", agregó Ebrard en un discurso.Los acuerdos se enmarcan en acción conjunta de los países a favor de las mejores causas de la humanidad."Hoy tenemos que garantizar que en 2022, más de 75% de la población en todo el mundo tenga refuerzos (inmunulógicos), tenga vacunas y tenga medicamentos", detalló el anfitrión del encuentro.Explicó que no es realista trazarse una meta de vacunar al 100% de la población, porque siempre habrá personas que se nieguen a inmunizarse, aunque "teóricamente es el 100%".El mejor momento de la relaciónEbrard añadió que ambos países atraviesan "el mejor momento de la relación bilateral en lo que va del siglo XXI y probablemente más allá".Ambas naciones actúan en diversos frentes que incluyen acciones multilaterales, dijo el jefe de la diplomacia mexicana en la ceremonia de firma de acuerdos.Entre los proyectos conjuntos mencionó uno para "preservar los océanos", acerca del cual se realizará una cumbre convocada por Francia para celebrarse del 9 al 11 de febrero, en la región francesa de Bretaña.México también lanzó una iniciativa que se denomina Océanos Sustentables, junto con más de 15 países participantes.Además, destacó iniciativas conjuntas en la lucha por la igualdad de género, mediante foros en la Ciudad de México y París.En cuanto al diálogo entre la Unión Europea y América Latina, resaltó que Francia va a dirigir al bloque europeo en el primer semestre del año 2022.Otros campos de la cooperación abarcan el combate al tráfico ilícito de patrimonio cultural, cooperación educativa y científica.En el campo aeroespacial, Francia ha sido "el aliado estratégico de México para ser hoy el país número 14 en el mundo en producción aeroespacial", apuntó.El Gobierno de México espera convertirse en uno de los 10 primeros del mundo.El presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró el 20 de diciembre por la mañana a Le Drian por su contribución a fortalecer la relación bilateral."La coincidencia mayor entre Francia y México es la libertad, la igualdad y la fraternidad", ratificada en esta visita por ambos Gobiernos, expresó el jefe de Estado del país latinoamericano.López Obrador destacó que un consorcio integrado por las compañías Alstom de Francia y Bombardier de Canadá firmó un contrato por unos 1.800 millones de dólares para construir el turístico Tren Maya en México.El ferrocarril recorrerá más de 1.550 kilómetros de la península de Yucatán (sureste) para conectar sitios arqueológicos y playas del Caribe.

