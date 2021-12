https://mundo.sputniknews.com/20211220/magnicidio-terremoto-e-inseguridad-un-2021-de-catastrofes-en-haiti-1119513208.html

Magnicidio, terremoto, e inseguridad: un 2021 de catástrofes en Haití

"Las instituciones no existen, el país no produce y la vida cotidiana se ha vuelto una pesadilla para todos nosotros. No es una abstracción cuando hablamos del derrumbe de un Estado, lo estamos viendo hoy día", dijo a la Agencia Sputnik la destacada historiadora e intelectual Suzy Castor.De crisis en crisisEl año despuntó con la disputa sobre la duración del mandato presidencial de Moise que llegó a la presidencia en febrero de 2016 tras dos procesos electorales catalogados de fraudulentos y con solo el 20% del padrón electoral que votó en las urnas.Mientras el mandatario aseguraba que su presidencia terminaba en 2022, opositores, religiosos y una amplia franja de la sociedad civil estimaba que el proceso electoral en el cual salió victorioso fue una continuación del emprendido el año precedente, por lo cual el mandato concluía el 7 de febrero de 2021.Varios sectores e instituciones del país, entre ellas la Iglesia Católica, la Federación Protestante o los Colegios de Abogados e incluso la mayoría de los jueces del Tribunal de Casación, le dieron la espalda al presidente, y lo convidaron a respetar la Constitución y dar paso a una Administración transitoria.Como respuesta, Moise despidió a dos magistrados supremos, lo cual le valió críticas de la comunidad internacional y nombró a sus sustitutos profundizando la crisis en el sistema judicial que pasó dos meses de huelga.MagnicidioEl 7 de julio, el país se levantaba con la noticia del magnicidio. Un comando armado integrado por exmilitares colombianos ingresó a la residencia del gobernante y le propinó al menos 12 disparos en la cabeza, el pecho y la ingle.Su esposa de 25 años, Martine Étiene, recibió otros en los brazos y caderas. Ningún guardia de seguridad intervino o resultó herido, de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación.Cinco meses después, todavía hay muy pocas respuestas sobre los sucesos, a pesar de las promesas de Henry de llevar ante la justicia a los responsables, y la indagación oficial parece estancada.El magnicidio, el quinto ocurrido desde la independencia de Haití en 1804, afianzó la crisis institucional de un país, que ya carecía de Parlamento funcional, pues el mandato de todos los diputados y de dos tercios de los senadores venció en enero de 2020 sin realizar elecciones.Los 10 senadores en activo, que en estos momentos pujan por otro año más en sus puestos, aprobaron una resolución para situar al presidente del Parlamento, Joseph Lambert, en la jefatura del Estado, mientras en el Gobierno se disputaban el cargo de primer ministro el actual titular Ariel Henry, y el excanciller Claude Joseph.El intento del Senado nunca se materializó, y Henry juró el 20 de julio, sin el apoyo de las fuerzas políticas, y en medio de una crisis sin precedentes que se agudizó el 14 de agosto cuando un terremoto de magnitud 7,2 de sacudió el sur con un saldo de más de 2.000 fallecidos y casi 18.000 heridos.Terremoto, inseguridad, pobrezaEl de agosto fue el peor sismo registrado en Haití después de 2010, y devastó los departamentos Sur, Nippes y Grand Anse, afectando a más de un millón de personas, algunas de las cuales aún viven en refugios improvisados.Más de 130.000 viviendas se destruyeron, decenas de miles de escuelas se derrumbaron o dañaron, junto a hospitales, centros de salud, instituciones privadas y públicas y negocios.Más de 300.000 niños tienen amenazada la continuidad de estudios, y el Gobierno estima que son necesarios unos mil millones de dólares para reconstruir la región, que dos días después del temblor sufrió el impacto de la tormenta tropical Grace.A este panorama se suma la inseguridad que se disparó este año con más de 800 secuestros y 19.000 desplazados de Martissant, en la entrada sur de la capital. Miles de ellos aún siguen en espacios públicos como el polideportivo de Carrefour, mientras organizaciones de Naciones Unidas comenzaron a reubicar a refugiados con discapacidad.Las bandas armadas, por su parte, ampliaron sus zonas de control, bloquean a su antojo los accesos de Puerto Príncipe, y amenazan de muerte al primer ministro para que abandone su puesto, y todo ello ante la inmovilidad de la Policía, que incluso perdió varias comisarías en los barrios más vulnerables del país.La sucesión de catástrofes en la pequeña nación caribeña deja un panorama sombrío para el 2022, mientras el Gobierno y la sociedad civil no llegan a un acuerdo conjunto, y las autoridades anuncian elecciones generales, todo un cóctel explosivo para la primera república negra en ser libre, a la se le dificulta alzarse de sus cenizas.

