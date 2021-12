https://mundo.sputniknews.com/20211220/la-terapia-espanola-que-logra-la-remision-completa-de-un-cancer-terminal-1119524913.html

La terapia española que logra la remisión completa de un cáncer terminal

La terapia española que logra la remisión completa de un cáncer terminal

El ARI-0002h remite los signos del cáncer en un 60% de los pacientes participantes en el ensayo, según datos del Hospital Clínic. El 75% mantiene los efectos... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T16:50+0000

2021-12-20T16:50+0000

2021-12-20T16:50+0000

barcelona

💗 salud

enfermedad

cáncer

tratamiento

сiеnсiа y tесnоlоgíа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109008/60/1090086011_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_ee7c6a0a4bec3b5a1010d67369b264e3.jpg

El mieloma múltiple es el segundo cáncer en sangre más común, únicamente superado por el linfoma. Este se desarrolla en la médula ósea, donde se encuentran las células plasmáticas, encargadas de producir los anticuerpos necesarios para combatir las infecciones. La enfermedad provoca un proceso de crecimiento anormal y forma tumores en la zona de los huesos. La supervivencia a los cinco años ronda el 50%.La quimioterapia o el trasplante de médula ósea son algunos de los tratamientos utilizados para combatir el mieloma. Sin embargo, no todos los pacientes reaccionan bien. Joan Gel, vecino de Mataró (Barcelona), pasó por todos ellos sin éxito. Motivo por el que no dudo en aceptar la terapia experimental ofrecida por el Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona. Un nuevo CAR-T, el ARI-0002h. El primero de este tipo de remedios desarrollado en Europa para esta enfermedad.Esta solución consiste en extraer sangre de los pacientes, seleccionar sus linfocitos T y reprogramarlos en el laboratorio mediante ingeniería genética para aumentar la capacidad de reconocer a las células cancerosas y por ende dirigir su ataque sobre ellas. Tras varios CAR-T realizados con material genético de ratón, este es el primero formado con componentes humanos. Su administración también es diferente.Joan Gel no fue el único que recibió dicho tratamiento. Él fue uno de los 30 participantes en el experimento. Según los datos del centro sanitario catalán, la totalidad de los pacientes mejoran con el tratamiento y un 75% de ellos mantiene la respuesta a los 12 meses. Una alternativa para mejorar la calidad de vida de una enfermedad que en la actualidad es incurable. El ARI-0002h no acaba con el mieloma múltiple, pero permite la desaparición de todos los signos del cáncer. "El 60% tiene remisión completa y sin enfermedad residual", destaca Fernández de Larrea. No se ha visto toxicidad neurológica y los efectos adversos inmunológicos fueron leves.En el ensayo clínico, orquestado por el Hospital Clínic-Idibaps, también han participado la Clínica Universitaria de Navarra, donde se ha realizado una validación específica para poder producir el CAR-T, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Universitario de Salamanca y el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Además, el proyecto ha recibido cinco millones de euros de la Fundación La Caixa y financiación específica del Instituto de Salud Carlos III y de la Fundación Bosch Aymerich.Este no es el primer CAR-T en el mercado. Las farmacéuticas Janssen y Bristol Myers Squibb cuentan con remedios propios. No obstante, la alternativa catalana sería más barata. Los otros dos tratamientos rondan los 300.000 euros por paciente. La primera terapia de este tipo desarrollada por el Hospital Clínic-Idibaps y autorizada por una agencia reguladora, el ARI-0001h, cuesta 90.000 euros.El nombre ARI-0002h proviene de Ariana Benedé, una joven de 18 años que falleció por leucemia linfoblástica. Su historia inspiró el nacimiento de ese nuevo tratamiento. Una nueva oportunidad para personas como Joan Gel, que tras 12 años de lucha, empieza a tener esperanza.

https://mundo.sputniknews.com/20211206/cientificos-desarrollan-un-metodo-con-cristales-para-diagnosticar-con-precision-el-cancer-1119016174.html

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barcelona, 💗 salud, enfermedad, cáncer, tratamiento