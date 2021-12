https://mundo.sputniknews.com/20211220/indigenas-se-oponen-al-acuerdo-de-amlo-sobre-megaobras-1119532070.html

Indígenas se oponen al acuerdo de AMLO sobre megaobras

Indígenas se oponen al acuerdo de AMLO sobre megaobras

El acuerdo federal que declara asunto de seguridad nacional las obras prioritarias del sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador conforma un... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T18:32+0000

2021-12-20T18:32+0000

2021-12-20T18:53+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

chiapas

congreso nacional indígena (cni)

ejército zapatista de liberación nacional (ezln)

tren maya

méxico

istmo de tehuantepec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1119531323_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_66e997c0d029047668bd8f9060e5cda3.jpg

Esta fuerza política, que llevó a la vocera indígena María de Jesús Patricio a ser precandidata presidencial en las elecciones de 2018, consideró que la medida tomada por el Gobierno federal busca imponer el despojo y la destrucción del territorio en obras como el Tren Maya y el tren transístmico."(Estas obras) privatizan, contaminan, despojan y entregan el sureste mexicano, la Península de Yucatán, el istmo de Tehuantepec, el centro, todo el país, al despojo transnacional, arrasando nuestros territorios y destruyendo a la Madre Tierra", acusó el CNI en un pronunciamiento emitido este lunes 20 de diciembre."El régimen neoliberal pretende imponer un estado de excepción en el que no podamos inconformarnos y protestar contra las acciones del Gobierno que propician el despojo y la destrucción de nuestros territorios", añadieron.El acuerdo de seguridad nacional propicia la intervención de las comunicaciones de comunidades afectadas, acusaron los indígenas, negar información y desalojar a inconformes mediante el uso de la fuerza pública."En el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la corrupción, el despojo y la violencia se imponen del océano Pacífico al golfo de México. La modernización de las vías del ferrocarril y de las carreteras es en favor de quienes usarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trasladar sus mercancías de lado a lado del mundo", señalaron."El beneficio es para quienes puedan extraer minerales, agua, bosques, hidrocarburos, biodiversidad y todo elemento natural que les genera ganancia", apuntaron.Los integrantes del CNI aseguraron que el Gobierno de López Obrador ejerce una corrupción y una continuidad política con las administraciones del pasado. Además, aseveraron que las obras prioritarias del sexenio sólo favorecerán intereses económicos de gran alcance, que calificaron de inmorales y desmedidos."Cuando no estamos de acuerdo nos reprimen con grupos de choque, paramilitares, militares y policías; invaden y ocupan nuestros territorios destruyendo todo lo que es nuestra vida, tejiendo un sistema mundial que no se puede sostener sin la explotación, el despojo y la cruenta represión", reclamaron."Simulan consultar, dividen las asambleas comunitarias y dejan claro que lo harán de una u otra forma, y aun así llaman a la guerra con palabras como progreso, desarrollo nacional o cuarta transformación", abundaron.

https://mundo.sputniknews.com/20211012/reparacion-de-danos-la-clave-para-reiniciar-la-relacion-entre-indigenas-y-el-estado-mexicano-1117003629.html

https://mundo.sputniknews.com/20211210/nuevos-empleos-y-mayor-desarrollo-asi-ven-los-pobladores-del-sur-de-mexico-la-llegada-del-tren-maya-1119208296.html

chiapas

méxico

istmo de tehuantepec

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, chiapas, congreso nacional indígena (cni), ejército zapatista de liberación nacional (ezln), tren maya, méxico, istmo de tehuantepec