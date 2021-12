https://mundo.sputniknews.com/20211220/el-servicio-electoral-de-chile-se-lleva-todos-los-elogios-tras-la-eleccion-1119533433.html

El Servicio Electoral de Chile se lleva todos los elogios tras la elección

El rápido y eficiente recuento de votos que realizaron los vocales de mesa, los ciudadanos designados y capacitados por el Servel, permitió que Chile tuviera presidente electo a solo una hora de haber cerrado las mesas electorales.A las 18:00 horas se abrieron las urnas para el conteo de votos, a las 19:00 ya se habían escrutado y procesado digitalmente los votos de la mitad de las mesas y a las 19:15 el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, estaba llamando por teléfono al abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para reconocer su derrota y felicitarlo por su triunfo.Los elogios también llegaron desde la academia. El analista político Eduardo Arriagada, profesor de la Universidad Católica de Chile, escribió en su cuenta de Twitter que el Servel fue "una de las instituciones que se vuelve a lucir en la parte más relevante de su trabajo". El actor Adriano Castillo señaló en la misma red social: "contrario a los que algunos creen, no somos un país 'mediocrón'. Tenemos uno de los sistemas electorales más rápidos, eficientes y transparentes del mundo".Desde el extranjero también hubo loas. Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana, consignó por Twitter que el Servel "en apenas una hora ofrece resultados que dan por ganador al izquierdista Gabriel Boric", y agregó que el rápido escrutinio es uno de los muchos motivos que tienen los chilenos para celebrar.Camino de obstáculosUna serie de incidentes, situaciones y dificultades que ocurrieron antes y durante la jornada de la elección hicieron que el logro del Servel cobrara aun más relevancia. Lo primero es el hecho de que esta elección se transformó en la más votada desde que Chile instauró el voto voluntario en 2012 y el organismo tuvo la titánica tarea de computar 8,3 millones de votos en unas horas.Como referencia, el histórico plebiscito nacional de 2020 que dio inicio al proceso constituyente tuvo una participación de 7,5 millones de personas.Otra situación compleja se registró al comienzo de la semana pasada cuando Kast declaró que si el resultado de la elección terminaba muy reñido, él buscaría impugnarlo y pedir un recuento ante los tribunales electorales. Los adversarios de Kast interpretaron sus dichos como un intento de deslegitimar al Servel, recordando la postura que tomó el expresidente estadounidense Donald Trump cuando perdió la elección el año pasado y acusó fraude electoral.No obstante, tras el rápido conteo de votos y el pulcro trabajo del organismo, Kast decidió no usar esa facultad y cuando ya estaba el 50% de las mesas electorales escrutadas, llamó a Boric para reconocer su derrota.Además, el Servel tuvo que enfrentar dos llamados públicos a boicotear la elección. El primero, de parte de Sebastián Izquierdo, un activista ligado a grupos violentos de ultraderecha que publicó un video en sus redes sociales convocando a todos sus seguidores a hacer trampa en el proceso.Izquierdo instó a la gente a inscribirse como apoderados de mesa, que son aquellos ciudadanos reclutados por los comandos de las candidaturas para defender los votos durante el proceso de escrutinio, y les pidió que objetaran todos los votos de Boric. "Vayan y hagan trampa. Objeten todos sus votos", señaló.A su vez, el exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau, adherente de Boric, publicó un video en el que le pidió a sus seguidores que le escondan el documento de identidad a sus familiares de derecha para que no puedan votar. Tanto Izquierdo como Chanfreau fueron denunciados por las autoridades del Servel y serán investigados por la justicia.Voto electrónicoLa eficacia del Servel en esta masiva elección fue para muchos la tumba de aquellas propuestas que buscan modificar el sistema de votación chileno, implementando el voto electrónico, por correspondencia o el voto anticipado.En el Congreso se discuten actualmente algunas iniciativas de ley que van en ese línea, cuyos argumentos presentados por sus impulsores son que estos métodos permitirían generar elecciones más expeditas y participativas. Pero el clásico proceso eleccionario imperante con urnas de plástico, lapiceras y cédulas de papel demostró que aún está lejos de ser obsoleto.En la segunda vuelta de la elección presidencial votaron 8,3 millones de personas de un total de 15 millones de electores, representando un 55,6% de participación. Boric logró 4,6 millones de votos (55,87%) y Kast obtuvo 3,6 millones (44,13%).

