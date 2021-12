https://mundo.sputniknews.com/20211220/boric-a-punto-de-convertirse-en-el-presidente-mas-joven-y-el-mas-votado-de-chile-1119500017.html

Boric, a punto de convertirse en el presidente más joven y el más votado de Chile

Boric, a punto de convertirse en el presidente más joven y el más votado de Chile

SANTIAGO (Sputnik) — No fue una elección estrecha como lo pronosticaron las encuestas. El abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric...

Con el 99,96% de las mesas escrutadas el Servicio Electoral informó que Boric obtuvo un 55,87% de los votos y Kast 44,13%, convirtiendo al exlíder estudiantil de 35 años de edad en el jefe de Estado más joven de la historia de Chile.Pero el diputado, militante del partido Convergencia Social (izquierda), está rompiendo otra marca. Se transforma en el presidente más votado de la historia del país con 4,6 millones de sufragios. Logra superar al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien obtuvo cuatro millones de votos en la elección presidencial de 1993.Además, 8,3 millones de electores concurrieron a las urnas en esta jornada de un total de 15 millones habilitados para votar, lo que significa más de un 55% de participación. Esta cifra es histórica, pues nunca la participación fue tan alta desde que se instauró el sufragio voluntario en el país el año 2012.Otro dato que llamó la atención es que esta es la primera vez desde 1990 que un candidato presidencial queda segundo en la primera vuelta y posteriormente gana la elección en el balotaje. Históricamente, en Chile ganaba siempre el que se imponía en la primera vuelta.Asimismo, Boric se convirtió en el primer presidente magallánico de la historia. El mandatario electo es oriundo de Punta Arenas, ciudad ubicada en la región de Magallanes, en el extremo sur del planeta.En su discurso de triunfo, que realizó en el centro de Santiago, Boric hizo hincapié en que su Gobierno respetará y protegerá los derechos humanos. "Esto es tremendamente importante y quiero que se escuche en todo el mundo: el respeto a los derechos humanos será siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable", dijo.El virtual ganador señaló que no se cansará de buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto para las del estallido social, como para las de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y las de todo tiempo y las que hayan sucedido en cualquier mandato presidencial.Boric garantizó que su Gobierno será feminista, que tendrá un gabinete paritario y que las mujeres serán su prioridad junto a los niños, los trabajadores y los pueblos originarios.Por último, afirmó que será un presidente para todos los chilenos: los que votaron por él, los que no y también los que no fueron a votar. Y confirmó que su Gobierno se basará en lograr grandes acuerdos con los sectores de la oposición, incluido el candidato derrotado José Antonio Kast.Las micros, el punto negroLas micros, como se llama en Chile a los buses urbanos, marcaron el punto negro de la jornada.En algunos sectores del país, principalmente en los sectores más pobres y periféricos de las grandes ciudades, se registró una inusual disminución de la afluencia, dificultando que muchos electores pudieran acudir a sus locales de votación.Los líderes de los comandos de los candidatos, pero principalmente los adherentes de Boric, criticaron al Gobierno por no normalizar la situación y no garantizar el correcto funcionamiento del servicio de buses y algunos acusaron una estrategia deliberada para impedir la votación en los sectores populares del país."El boicot es descarado. Dijeron que habría reforzamiento del transporte para estas votaciones. Hoy vemos terminales llenos de buses (estacionados) y paraderos repletos de personas esperando para ir a votar", afirmó uno de los líderes del Partido Comunista (izquierda), Daniel Jadue, a través de su cuenta de Twitter.El vocero del comando de Boric, el diputado izquierdista Giorgio Jackson, señaló en conferencia de prensa que recibió denuncias de personas que esperaron más de dos horas bajo intenso calor a que llegara un bus que los trasladara, y que algunos simplemente, no pudieron asistir a sufragar. "Esto perjudica la participación", señaló.En conferencia de prensa, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, descartó una falta de buses en las calles y explicó que las demoras se debieron a la congestión vial que producen los cortes de calles por la elección. Pero al final de la jornada realizó otra declaración pidiendo disculpas, asegurando que no quedó conforme con el desempeño de las empresas de buses.Gestos republicanosKast fue el primero en salir a reconocer su derrota, cuando el Servicio Electoral entregó los primeros resultados con más de la mitad de las mesas escrutadas y una tendencia clara a favor de Boric. Siguiendo el clásico gesto republicano que se ha respetado desde el retorno a la democracia en 1990, Kast llamó por teléfono a Boric para felicitarlo y desearle parabienes.Esta semana, Kast había declarado que impugnaría la legitimidad de la votación si la diferencia de votos era muy estrecha, desatando críticas entre los adherentes de Boric, quienes compararon su postura con la del expresidente Donald Trump (2016-2020).Sin embargo, el ultraderechista decidió respetar el resultado y aseguró en su discurso de derrota que Boric "se merece todo el respeto porque ganó en buena lid".En la misma línea, el presidente Sebastián Piñera llamó por videoconferencia a Boric desde la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, para felicitarlo. Otra tradición republicana que no se ha perdido con el tiempo en el país.Piñera le pidió a Boric que durante su Gobierno se puedan lograr grandes acuerdos entre oficialismo y oposición, afirmando que "cuando se recorren los caminos de la unidad y la colaboración, a todos los chilenos nos va bien, y cuando nos dividimos en guerras fratricidas, fracasamos".Por último, el mandatario le recomendó que combine la fuerza, el idealismo y el espíritu de su juventud con la prudencia y la experiencia de las canas y lo invitó a La Moneda la próxima semana para conversar sobre temas importantes para el país.

