Bielorrusia reducirá el número de diplomáticos en la UE

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia reducirá su presencia diplomática en los países de la UE y aumentará la representación en la Comunidad de los Estados... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T11:24+0000

2021-12-20T11:24+0000

2021-12-20T11:26+0000

internacional

ue

bielorrusia

europa

diplomáticos

"Reducimos considerablemente la presencia diplomática en los países europeos, no me refiero a las embajadas o misiones en el extranjero, reducimos la cantidad del personal diplomático, pero lo trasladaremos a otros ámbitos donde tendrá demanda, son países de la CEI, fortalecemos una serie de embajadas y los países más distanciados", declaró el canciller, citado por la agencia Belta.El informe precisa que, además de la CEI, la presencia diplomática será aumentada en China y en países extranjeros lejanos.El 2 de diciembre Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea aprobaron un quinto paquete de restricciones contra Bielorrusia. Esta vez por la llegada de miles de refugiados kurdos iraquíes y de otras nacionalidades a la frontera de Polonia, la nueva ruta terrestre de los solicitantes de asilo que buscan entrar en la UE.El paquete incluye a 17 personas y 11 organizaciones, aumentando el total de sancionados bielorrusos a 183 individuos y 26 entidades.Por su parte, Minsk impondrá a partir del 1 de enero de 2022 un embargo alimentario a una amplia lista de productos procedentes de los países que participan en las sanciones contra Bielorrusia.Esta lista abarca puercos vivos, carne de vacuno, carne de cerdo, embutidos, subproductos, sal, artículos de confitería, leche, nueces, frutas y algunos otros productos, pero no afectará a las mercancías importadas por los bielorrusos para su consumo personal, por ejemplo, las destinadas a la alimentación infantil y algunas otras.

bielorrusia

