https://mundo.sputniknews.com/20211220/argentina-reabre-cuatro-pasos-fronterizos-con-chile-en-la-provincia-de-santa-cruz-1119520496.html

Argentina reabre cuatro pasos fronterizos con Chile en la provincia de Santa Cruz

Argentina reabre cuatro pasos fronterizos con Chile en la provincia de Santa Cruz

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina oficializó la reapertura de cuatro pasos fronterizos terrestres entre la provincia de Santa Cruz (sur) y Chile, según una... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T15:26+0000

2021-12-20T15:26+0000

2021-12-20T15:26+0000

américa latina

chile

argentina

santa cruz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106503/31/1065033166_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_18b6f2d86f056ab5f3c3c8b03e47b2a0.jpg

"Autorízase la apertura como corredores seguros internacionales para el ingreso a la República Argentina, en la provincia de Santa Cruz", señala la decisión 1237.De esta manera, queda abierto el paso fronterizo terrestre entre la localidad de Río Turbio y la chilena Torres del Paine.También se retoma el tránsito en el paso que comunica la capital provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, y la ciudad chilena de Punta Arenas.Lo mismo sucede con el Paso Dorotea, entre Río turbio y Puerto Natales, y el que comunica la localidad argentina de Los Antiguos, al norte de la provincia, con la chilena de Chico Chico.De esta manera, fueron abiertos los cuatro fronterizos internacionales, conocidos como Río Don Guillermo, Integración Austral, Dorotea y Río Jeinimeni.La medida cuenta con las firmas del jefe de gabinete de ministros, Juan Manzur, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.Los viajeros que utilicen estos pasos deberán contar con las dos dosis de alguna vacuna contra el COVID-19 al menos 14 días antes de su llegada.Además deberán presentar una prueba PCR negativa realizada con 72 horas de antelación a su entrada al país.Los extranjeros no residentes también deberán rellenar una declaración jurada y poseer un seguro de salud contra el COVID-19.Los foráneos mayores de edad que no estén vacunados contra el nuevo coronavirus no podrán ingresar a territorio argentino.Argentina abrió sus fronteras desde el pasado 1 de noviembre.Más del 82% de la población argentina cuenta con al menos una dosis y el 68% se encuentra inmunizado con las dos.En las últimas 24 horas se registraron en el país 3.254 casos y cuatro fallecimientos por el covid-19.Con 45,7 millones de habitantes, Argentina acumula más de 5,3 millones de casos y registra 116.903 muertes por el COVID-19 desde que se detectó la enfermedad en el país, en marzo de 2020.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/como-funcionan-las-nuevas-pastillas-anti-covid-1119416779.html

https://mundo.sputniknews.com/20211201/infancias-alteradas-y-trabajo-adolescente-efectos-de-la-pandemia-en-argentina-1118839556.html

chile

argentina

santa cruz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, argentina, santa cruz