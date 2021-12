https://mundo.sputniknews.com/20211220/advierten-desde-rusia-sobre-una-repeticion-de-la-crisis-de-los-misiles-de-cuba-en-ucrania-1119542030.html

Advierten desde Rusia sobre una repetición de la crisis de los misiles de Cuba en Ucrania

Advierten desde Rusia sobre una repetición de la crisis de los misiles de Cuba en Ucrania

El director del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, matriz de Sputnik, Dmitri Kiseliov, ha advertido a los países occidentales sobre una posible repetición... 20.12.2021, Sputnik Mundo

"Si se trata de la adhesión de Ucrania a la OTAN o del desarrollo militar del territorio ucraniano, pondremos el cañón de nuestra pistola en la sien de Estados Unidos. Tenemos capacidad técnico-militar. Rusia tiene las mejores armas del mundo, armas hipersónicas... con el mismo tiempo de vuelo que tendrían las armas estadounidenses o las británicas desde Ucrania a Moscú. Sería una situación como la crisis del Caribe", dijo Kiseliov a la BBC. Así se denomina en Rusia a la crisis de los misiles de Cuba.Kiseliov instó a los Estados occidentales a no generar una amenaza para Rusia porque de lo contrario, se convertirían en cenizas radiactivas."Los países tienen la suerte o la desgracia de estar al lado de Rusia, pero esa es la realidad histórica, no se moverán de sitio... También podemos decir si México tiene la suerte o la desgracia de estar al lado de Estados Unidos... Pero sería bueno que siguiéramos armonizando intereses y no pusiéramos a Rusia en una situación en la que el tiempo de vuelo hacia ella sea de cuatro minutos", dijo.Según él, esta situación solo puede producirse por culpa de Occidente, ya que Moscú no lo desea. Kiselev añadió que Rusia está dispuesta a utilizar la fuerza si Estados Unidos y sus socios de la Alianza del Atlántico Norte cruzan las "líneas rojas".Rusia ha publicado anteriormente proyectos de tratados con EEUU y un acuerdo con la OTAN, que incluyen, entre otras cosas, disposiciones sobre las garantías mutuas de seguridad en Europa, sobre la no colocación de misiles de alcance intermedio y de menor alcance al alcance del otro y sobre la abstención de una mayor expansión de la Alianza hacia el este.Los documentos ya han sido entregados a Washington y sus aliados. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró que es posible que se produzca una nueva ronda de enfrentamientos si no hay respuesta.

