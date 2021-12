Sin filas: el alivio de los ancianos en la expedita elección presidencial en Chile

https://mundo.sputniknews.com/20211219/sin-filas-el-alivio-de-los-ancianos-en-la-expedita-eleccion-presidencial-en-chile-1119496706.html

SANTIAGO (Sputnik) — Un infierno. Ese fue el concepto que varios adultos mayores utilizaron durante la primera vuelta de la elección presidencial en Chile

Ese caluroso fantasma amenazó con afectar también la jornada de balotaje de este domingo 19, cuando se anunciaron 34 grados de calor para la zona central, y hasta 37 grados en sectores cordilleranos.Felizmente, la amenaza fue exorcizada, pues no se registraron filas en los locales de votación y se evidenció uno de los procesos eleccionarios más expeditos desde que llegó la pandemia del COVID-19 al país.La razón del fin de las filas no fue mayor organización de las autoridades ni algún plan de contingencia especial, sino algo completamente incidental: en esta oportunidad compiten solo dos candidatos, José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha), y Gabriel Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.Eso permitió que el elector no demorara más de un minuto en promedio al interior de la caseta de votación, a diferencia de la primera vuelta, donde compitieron siete candidatos presidenciales, cientos de opciones senatoriales, miles de candidatos a diputado e innumerables cartas a consejero regional.En esa oportunidad las papeletas fueron denominadas "sábanas", por su enorme extensión, y a cada persona le tomaba hasta cinco minutos buscar a su candidato, doblar el papel y cerrarlo.Por su parte, Roberto Aliaga, un vecino de la comuna, de 65 años de edad, llegó al local de votación acompañado de su nieta. "No podía quedarme en casa para una elección tan importante como esta. Para los adultos mayores es una muy buena noticia que no haya filas, porque la espera desincentiva a la gente y crece la abstención", dijo el hombre a esta agencia.Apoderados de mesaUna de las tareas a la que más le dedicaron empeño Kast y Boric fue a reclutar apoderados de mesa, ciudadanos que se inscriben en los comandos de las candidaturas para defender sus votos al minuto del escrutinio, además de ejercer un control ciudadano para garantizar que se respete el proceso.El apoderado de mesa tiene la facultad de objetar un voto dudoso durante el conteo, pidiendo que sea registrado como válido, nulo o blanco, lo que obligará al Servicio Electoral (Servel) a dejar una constancia del incidente o incluso abrir un proceso de reclamación.Esa facultad será fundamental debido a lo estrecho que promete ser el resultado de esta elección. Las últimas encuestas de opinión revelaron que la diferencia entre ambos candidatos no sería mayor a cinco puntos porcentuales. La contienda por la presidencia de Chile se definirá voto a voto."Es muy importante nuestro papel, porque, efectivamente, un voto puede dirimir el resultado de una mesa", aseguró a Agencia Sputnik el apoderado por Boric en el barrio capitalino de Providencia, Gustavo LeónLeón contó que es la primera vez que ejerce como apoderado de mesa. Durante la campaña de Boric participó en distintas actividades, donde conoció gente del comando que lo convocó para ser apoderado. Ellos le entregaron información y lo capacitación para realizar la función."Nuestro rol es velar para que el proceso se desarrolle de manera correcta, pero sin interferir en la elección misma", dijo, recordando la normativa del Servel que prohíbe a un apoderado de mesa hacer propaganda política u obstaculizar la labor del órgano electoral. Esto último cobró una importancia particular, debido a que esta semana un adherente de Kast llamó a boicotear la elección a través de los apoderados de mesa.El activista de ultraderecha Sebastián Izquierdo, conocido por organizar marchas violentas en Santiago, publicó un video en YouTube pidiendo a los apoderados de Kast que objeten todos los votos a favor de Boric, diciendo literalmente: "vayan y hagan trampa".A su vez, el exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau, adherente de Boric, también publicó un polémico video. El joven le pidió a sus seguidores que escondan el documento de identidad a sus familiares de derecha para que no puedan votar. Tanto Izquierdo como Chanfreau fueron denunciados por el Servel y serán investigados por la justicia.Millones de electoresMás de 15 millones de personas están habilitadas en Chile para votar, de las cuales 14,9 millones residen en territorio en el país y 71.018 en el extranjero. Las urnas abrieron a las 08:00 (11:00 GMT) y los ciudadanos podrán votar hasta las 18:00 horas (21:00 GMT); luego de eso los vocales de mesa (ciudadanos designados por el Servel) iniciarán el conteo de votos.Un total de 378.829 extranjeros residentes en Chile podrán votar este domingo, según datos del organismo electoral.La mayor comunidad migrante con derecho a sufragio es la peruana, con 157.003 electores, seguido por los colombianos con 56.489 ciudadanos y en tercer lugar los bolivianos, con 50.766 personas. Santiago es la ciudad donde más residen votantes extranjeros, seguido por Antofagasta, en el norte del país.El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada desplegaron un total de 22.460 funcionarios para labores de fiscalización y control de orden, mientras que Carabineros (policía militarizada) movilizó a unos 20.000 efectivos.En la primera vuelta, Kast se impuso con 27,9% de los votos, mientras que Boric obtuvo el segundo lugar con 25,8%.

