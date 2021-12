https://mundo.sputniknews.com/20211219/segunda-vuelta-presidencial-en-chile-marcada-por-falta-de-transporte-y-llamados-a-votar-1119495992.html

Segunda vuelta presidencial en Chile, marcada por falta de transporte y llamados a votar

Chile celebra hoy domingo el balotaje de las elecciones que definirán al nuevo Presidente. Según las últimas encuestas Gabriel Boric, del pacto de izquierda... 19.12.2021, Sputnik Mundo

Tras la elección del 21 de noviembre ambos candidatos han moderado sus discursos, en un esfuerzo por ganar el voto del centro y de quienes no fueron a votar para que esas personas vayan a las urnas. La jornada se ha desarrollado con normalidad y solo ha estado marcada por denuncias de escasez y demora del transporte público vital en la capital chilena, para trasladar a votantes.El Presidente Sebastián Piñera fue la primera autoridad del país sudamericano que emitió su voto, tras la apertura de urnas, establecidas para las 08:00 horas (11:00 GMT). El mandatario chileno junto con invitar a votar a todos sus 'compatriotas' hizo un llamado al próximo jefe de Estado electo a ejercer el cargo "con sabiduría, prudencia y mucha responsabilidad".En el caso de los dos candidatos, ambos votaron a la misma hora en la mañana, Gabriel Boric, emitió su voto en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, en la Escuela Patagonia, por su parte el candidato de la derecha, sufragó en una escuela en la localidad agrícola de Paine, a las afueras de Santiago.Fue cerca de las 09:00 horas (12:00 GMT) cuando la ex Presidenta y Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llegó hasta su local de votación, ubicado en la comuna de La Reina en Santiago, para emitir su sufragio, lugar donde fue recibida con aplausos por quienes estaban al interior del local de votación.Con emoción la ex mandataria afirmó a la prensa que la esperaba que estaba "muy contenta de estar ejerciendo este derecho cívico, la libertad de poder elegir y el compromiso con mi país, por eso estoy aquí". Sobre las acusaciones de intervencionismo electoral, Bachelet lo descartó señalando que el "intervencionismo electoral es cuando un gobierno usa recursos propios para apoyar a un candidato".Una hora después que la ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, sufragara, lo hizo la presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncon, quien lo hizo en el Colegio Bicentenario Matilde Uici Navas de la populosa comuna de Peñalolén, en Santiago.Loncón hizo la fila, que avanzó rápidamente, momento donde consultada por Sputnik se refirió acerca de la importancia de la elección y de lo que significa para el proceso constituyente, "Es importante, es un acto democrático, la Convención está profundizando la democracia, así cualquiera sean los resultados, el llamado es aceptar a trabajar… tiene que ser positivo, ese es el trabajo importante".Respecto al apoyo que debiera dar el nuevo gobierno al proceso constituyente Loncón señaló:A la misma hora que la presidenta de la Convención Constitucional de Chile emitía su voto, el servicio electoral informaba que sobre un universo de 46.639 mesas receptoras de sufragios determinadas para esta segunda vuela, se encontraban instaladas un total de 46.054 equivalente al 98,75%.Horario en que miles de personas se acercaba a los locales a votar, entre ellas Patricia Latorre quien, a sus 75 años, fue una de las adultas mayores que primero llegó a las mesas a emitir su preferencia, enfatizando que "esta es una votación muy importante porque son dos proyectos y dos maneras de enfrentar lo crisis social que ha vivido nuestro país, porque no se puede olvidar ni lo que pasó antes y lo que pasó el 18 de octubre de 2019, y por eso mismo hay que hacer de Chile un país más justo".El resultado de lo que aspira Patricia y otros miles de chilenos, así como las cifras de abstención que han sido una característica en las votaciones en Chile se van a conocer pasadas las 18:00 horas locales (21:00 GMT), luego del cierre los locales de mesa cuando se da inicio al conteo de votos.

