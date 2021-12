https://mundo.sputniknews.com/20211219/entre-libros-y-pantallas-conoce-al-verdadero-causante-de-la-miopia-y-sus-complices-1119494234.html

Entre libros y pantallas: conoce al verdadero causante de la miopía y sus cómplices

Por años, las personas han relacionado directamente a la miopía y el uso de lentes con la ejecución de tareas que requieren esfuerzo visual a pesar de que no existen datos suficientes para comprobar esta hipótesis.Así lo explica Tyler Vigen, un abogado de Harvard en su página web Correlaciones espurias, donde mantiene desde hace años un experimento estadístico con datos arbitrarios que obtiene de diferentes fuentes. De acuerdo con los datos de Vigen, la genética no siempre es la responsable, ya que existen otros factores ambientales que pueden ser los responsables de esta enfermedad ocular.La miopía se evidencia cuando una persona tiene dificultad para enfocar los objetos lejanos debido a que el globo ocular es demasiado largo en relación con el poder de enfoque de la córnea y el cristalino del ojo haciendo que los rayos de luz se dirijan a un punto anterior a la retina. Los miopes también son aquellas personas que tienen la córnea, el cristalino o ambos demasiado curvos para la longitud del globo ocular.Esto puede ser corregido con el uso de lentes que conducen la información luminosa al fondo del ojo, pero aún es desconocido el proceso de cómo un ojo puede desarrollar miopía. No obstante, parece lógico sospechar que la continua exposición desde una edad temprana a las pantallas en un momento en el que los ojos están madurando pueda influir en el desarrollo de la visión de objetos cercanos, perjudicando la visión a larga distancia, pero no existen datos suficientes para concluir que esta sea la causante de la miopía.Lo que sí está comprobado es que el uso excesivo de las pantallas puede provocar fatiga ocular y causar el síndrome del informático que se manifiesta con el enrojecimiento del ojo, escozor, sequedad ocular, lagrimeo involuntario y hasta dolor de cabeza.La forma más eficaz de combatirlo es no usar filtros que bloqueen la luz azul. Otras formas de ayudar a la salud ocular es parpadear frecuentemente, tomar descansos oculares de 20 segundos cada 20 minutos, y tratar de enfocar la vista en un objeto a unos seis metros de distancia.¿Cuál es el verdadero culpable de la miopía?Un estudio ha demostrado que los niños con mucha actividad de lectura tanto en papel como en dispositivos tienen algo en común: la poca exposición a la luz solar. Al parecer, la radiación solar así como la luz azul y violeta estimularían la liberación de dopamina por células amacrinas de la retina, inhibiendo el crecimiento del ojo y evitando el alargamiento típico que da lugar a la miopía.También existen evidencias experimentales en especies animales que demuestran que la exposición a la luz violeta de alta energía podría proteger de la miopía.Esto quiere decir que el verdadero responsable del incremento de miopía es mantener apartados a los niños de la luz del sol, mientras que los libros y los dispositivos todo este tiempo solo eran cómplices del causante de la enfermedad ocular, concluye el portal The Conversation.

