En estos países está prohibido celebrar la Navidad

En estos países está prohibido celebrar la Navidad

Para una gran parte de la población mundial, diciembre es sinónimo de la celebración de la Navidad. Sin embargo, debido a sus orígenes profundamente... 19.12.2021

La celebración de la Navidad marca el nacimiento de Jesucristo, así que en los países en donde el cristianismo es minoría —y, en algunos casos, en donde está prohibido— esta fecha no se conmemora.Estos son tres países en donde las fiestas de Navidad están prohibidas y podrían resultar en graves puniciones por parte del Estado.Corea del NorteEn la nación ubicada en el norte de la península coreana, cualquier religión organizada está prohibida. Por ende, la Navidad no se celebra del todo. Es más, el aislamiento de esta nación asiática es tan grande que la mayor parte de los ciudadanos jamás ha escuchado de Jesús, mucho menos de la Navidad.Asimismo, debido a la dura represión religiosa, un ciudadano norcoreano puede ser encarcelado, torturado o condenado a muerte por celebrar el nacimiento del niño Jesús, informó el medio.SomaliaEn 2015, el Gobierno de Somalia impuso una prohibición a las celebraciones de Navidad. Según las autoridades locales, tales festividades cristianas podrían poner en riesgo la fe musulmana de la nación, detalló BBC.Si bien los extranjeros residentes en el país tienen la libertad para conmemorar la fecha en sus propios hogares, los lugares públicos tienen prohibido celebrar el día.BrunéiBrunéi, en el sudeste asiático, prohibió las festividades de Navidad el 2014. La decisión se tomó a raíz de que, según las autoridades locales, celebrar la fiesta cristiana "en exceso y abiertamente" podría desviar a la población musulmana de su camino.Las fiestas familiares, en privado, están permitidas, siempre que se informe a las autoridades acerca de su realización con antelación, informó The Independent.En 2015, el sultán Muda Hassanal Bolkiah afirmó que cualquiera que celebrara ilegalmente la Navidad en Brunéi podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

