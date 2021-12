El titular de Defensa británico tilda de "muy poco probable" el envío de tropas a Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20211219/el-titular-de-defensa-britanico-tilda-de-muy-poco-probable-el-envio-de-tropas-a-ucrania-1119484715.html

LONDRES (Sputnik) — El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, calificó de "muy poco probable" el envío de tropas británicas al territorio ucraniano en... 19.12.2021, Sputnik Mundo

"El hecho es que ella (Ucrania) no es miembro de la OTAN, por lo cual resulta muy poco probable que alguien envíe tropas a Ucrania (...). No debemos engañar a la gente de que haremos eso", dijo el titular a la publicación británica Spectator.Wallace señaló que Ucrania es "consciente" de que el Reino Unido no tiene planes de enviar tropas a su territorio.El presidente estadounidense, Joe Biden, a principios de diciembre declaró que EEUU y la OTAN no tienen obligaciones de usar la fuerza militar para proteger a Ucrania en caso de una escalada.Esa opinión la compartió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien reiteró que Kiev no forma parte de la Alianza, lo que significa que no tiene las mismas garantías de seguridad que sus miembros.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones por parte de Occidente de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país.

