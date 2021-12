https://mundo.sputniknews.com/20211219/crisis-de-las-commodities-argentina-limita-exportaciones-de-maiz-y-trigo-1119489328.html

¿Crisis de las 'commodities'? Argentina limita exportaciones de maíz y trigo

¿Crisis de las 'commodities'? Argentina limita exportaciones de maíz y trigo

Argentina ha anunciado que limitará el volumen de las exportaciones de trigo y de maíz del ciclo 2021/22. ¿Es la medida una señal de una crisis en el mercado...

américa latina

rusia

argentina

exportaciones de trigo

exportaciones

trigo

El pasado 17 de diciembre, el Gobierno argentino limitó a 41,6 millones de toneladas el volumen de trigo que se podrá exportar en la venidera temporada. El límite del maíz se estableció en 12,5 millones de toneladas.En conversación con Sputnik Brasil, Leonardo Trevisan, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad ESPM, en Sao Paulo, explicó que esta no es la primera vez que el Gobierno de Argentina establece un sistema para controlar los volúmenes exportables. Tal medida, según el académico, buscaría "incrementar la oferta de maíz y trigo en el mercado interno para tratar de contener la alta inflación en el país, la cual afecta principalmente a los productos alimenticios derivados del trigo".El profesor subrayó que el país rioplatense sufre de un "descontrol del proceso inflacionario", el cual considera que se debe únicamente a una cuestión de oferta de bienes. Por otro lado, Trevisan apunta que el límite establecido es bastante pequeño, correspondiente a aproximadamente el 20% de la producción argentina de los dos productos.El objetivo de la medida es, según el analista, "calmar el mercado interno argentino de las presiones inflacionarias". Sin embargo, según Trevisan, es importante observar que estas presiones contenidas pueden agravar la crisis política en el país.El profesor puso de relieve, además, que el control de los volúmenes exportables ya ha demostrado ser una solución que "resulta en fracaso".La situación argentina vs. la situación rusaEl mismo 17 de diciembre, Rusia también anunció que planea establecer ciertos límites en la exportación de trigo. El cuadro ruso, sin embargo, es muy distinto al argentino, subrayó el especialista.De acuerdo con el académico, la reciente decisión es una manera de Moscú "alertar al mundo que las sanciones económicas pueden ir en ambos sentidos".La situación en Rusia y en Argentina difiere también en otro aspecto clave. Mientras que la segunda prácticamente limita la comercialización con los países vecinos, en el marco del Mercosur, Rusia exporta sus materias primas a nivel mundial.¿Crisis mundial de productos básicos?Las medidas similares adoptadas por dos naciones tan distantes y distintas pone en evidencia una crisis mundial de commodities, apunta Trevisan. De acuerdo con el académico, los puntos centrales de esta crisis son "una desorganización del proceso" y el aumento del coste del transporte.Pero más allá de una crisis de los productos básicos, el mundo está enfrentando "una crisis global de adaptación a un proceso pospandémico, lo cual afecta a diferentes cadenas productivas y abarca no solo el mercado de 'commodities', sino también el de productos industrializados", concluyó el profesor.

argentina

