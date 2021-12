https://mundo.sputniknews.com/20211218/primer-ministro-de-camboya-si-quieren-independencia-defensiva-no-compren-armas-de-eeuu-1119481764.html

Primer ministro de Camboya: “Si quieren independencia defensiva, no compren armas de EEUU”

Primer ministro de Camboya: “Si quieren independencia defensiva, no compren armas de EEUU”

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ordenó que se retire todo el armamento estadounidense después de que Washington anunciara sanciones económicas y... 18.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-18T18:19+0000

2021-12-18T18:19+0000

2021-12-18T18:21+0000

defensa

eeuu

camboya

f-16

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1112414403_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_240b64f65e8d097f7a11f9ed57f90f1f.jpg

Anunciadas el 8 de diciembre, estas medidas se deben a la oposición del Occidente a los crecientes lazos económicos y de defensa entre Camboya y China. Tampoco es de agrado estadounidense la supuesta construcción de una base militar china sobre el suelo camboyano.Según el primer ministro, la decisión de EEUU reivindica su decisión de 1994 de "no cambiar los sistemas de armas camboyanos existentes para comprar sistemas de armas estadounidenses". Posteriormente, criticó el armamento del país norteamericano por no ofrecer ventajas a sus usuarios y por las importantes ataduras de las ventas, que socavan la independencia de los clientes en materia de defensa.“Aquellos que usaron armas estadounidenses perdieron guerras, como fue el caso de la República Jemer de Lol Nol, que usó armas de EEUU e importó muchas armas a Camboya, dejando el país endeudado [ante EEUU]”, aseveró el primer ministro.Uno de ellos fue el recientemente retirado primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, quien en 2020 declaró que los aviones de combate fabricados en EEUU "sólo servían para espectáculos aéreos". Explicó que no podían utilizarse en combate sin el consentimiento de Washington, ya que este no compartía los códigos secretos necesarios para realizar tales operaciones.Un ejemplo más es el de Indonesia, que sintió en su propia carne que EEUU se aprovechara con frecuencia de su suministro de piezas de repuesto para que las máquinas estadounidenses no se puedan emplear cuando su uso contradice los intereses de Washington. Así, en los años 90 la flota de cazas F-16 indonesios quedó inutilizada durante la acalorada disputa entre Yakarta y Canberra, en la que EEUU se puso del lado australiano.Otro método empleado es el de restringir el tipo de armamento que pueden desplegar sus sistemas para asegurarse de que determinados países se vean limitados a una capacidad de defensa más débil. Un ejemplo notable de ello son los cazas F-16 vendidos a Egipto e Irak, que carecen de cualquier capacidad viable de enfrentamiento.A raíz de esta política de ventas, cada vez más clientes que tradicionalmente cooperaban con EEUU en materia de defensa están buscando alternativas para evitar las amplias restricciones impuestas en la compra de armamento occidental. Entre ellos están Pakistán, Filipinas, Indonesia, Egipto e Irak, que recurren a los proveedores de armamento rusos, chinos y surcoreanos.

https://mundo.sputniknews.com/20201216/eeuu-no-escatima-esfuerzos-para-subyugar-a-turquia-1093854411.html

https://mundo.sputniknews.com/20180726/dobles-estandares-de-eeuu-sanciones-comprar-armas-rusas-1080696420.html

eeuu

camboya

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, camboya, f-16, 🛡️ industria militar