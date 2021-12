https://mundo.sputniknews.com/20211218/movimiento-antivacunas-como-afectan-la-batalla-contra-la-variante-omicron----1119474955.html

Movimiento antivacunas: ¿cómo afectan la batalla contra la variante ómicron?

En el marco de la rápida propagación de la variante ómicron del COVID-19 en todo el mundo, el investigador peruano Ramiro Escobar dialogó con GPS Internacional para analizar las implicaciones de los movimientos anti vacunas en las dificultades globales para combatir la pandemia.Un grupo de especialistas del Ministerio de Salud de Rusia llegaron a Sudáfrica para apoyar a las autoridades sanitarias de ese país en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y, en particular, su variante ómicron. En ese marco, "estamos en un momento particular de la pandemia, dada la cantidad importante que hay de vacunados en el mundo", indicó. Si bien esta nueva variante se está trasladando rápidamente por todo el mundo, "al parecer no está causando tantas muertes", añadió.En este marco, "ambos factores han acicateado a los movimientos antivacunas y, probablemente, alguno de sus miembros creen que esta nueva variante si es un invento de las multinacionales y los Gobiernos más poderosos para controlar el planeta", sostuvo. Sobre ello, "estamos en un momento clave, ya que algunos médicos señalan que esta variante podría significar el fin de la pandemia, en el sentido que el virus ha mutado varias veces y que hacia el final tendería a debilitarse", señaló.La extrema derecha infiltrada en los movimientos antivacunasSin embargo, "otros advierten que tal vez no sea tan letal, pero que la cantidad de contagios sería mayor, lo cual podría saturar los servicios médicos de varios países", señaló. En este sentido, "es un momento sumamente complicado, pero hay que ser claro en afirmar que la vacunación es una ruta para resistir mejor el virus", indicó. En este marco, "el movimiento antivacunas está intentando crear una ola de protestas en el mundo y en algunos países está ligado con grupos de ultraderechas", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la defensora de los Derechos Humanos Martha Giraldo y la miembro de la Fundación Mario Benedetti, Diane Denoir, con quienes dialogamos sobre el premio otorgado por la Fundación Benedetti al MOVICE-Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.Premio Benedetti por la lucha de los DDHH otorgado a organización colombianaEl pasado 11 de diciembre, la Fundación Mario Benedetti otorgó su premio internacional a la lucha por los Derechos Humanos y la solidaridad 2021 al Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado de Colombia. Al respecto, "uno de los ejes de la Fundación son los Derechos Humanos, tomando en cuenta que Mario le puso mucho énfasis a las investigaciones por la aparición de los detenidos desaparecidos", añadió. Este premio se resuelve por unanimidad por los cinco miembros del consejo.La entrega del premio al MOVICE "es porque realmente lo que sucede en Colombia es atroz, con una cifra de desaparecidos que ronda entre 90.000 y 128.000", indicó Denoir. Por su parte, "este movimiento está integrado por víctimas y familiares, así como por organizaciones sociales que trabajan por los derechos en Colombia", sostuvo Giraldo. Sobre ello, "hemos sido conscientes de las vulneraciones que cometen miembros de la fuerza pública colombiana que afecta a diferentes sectores de la población civil", concluyó Giraldo.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de cooperación para el desarrollo en los marcos de coordinación política a nivel global.Hola, SantiEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Santi Mostaffa, con quien dialogamos sobre el lanzamiento del proyecto Hola, Santi, que consta de un EP de cuatro canciones descripto como un reencuentro consigo mismo. El trabajo es editado por los sellos Bizarro Records y Pelo Music.

