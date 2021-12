https://mundo.sputniknews.com/20211218/la-otan-se-ha-convertido-en-una-organizacion-criminal-y-terrorista-1119458070.html

"La OTAN se ha convertido en una organización criminal y terrorista"

"La OTAN se ha convertido en una organización criminal y terrorista"

Beligerante y agresiva. Así ha estado siendo la reacción de la OTAN ante las serias preocupaciones y planteamientos por la seguridad mostrados por Moscú, y no... 18.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-18T06:00+0000

2021-12-18T06:00+0000

2021-12-18T06:00+0000

qué pasa

ucrania

otan

ue

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1119458041_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f74a351a59570087870cdb8be0ab2817.jpg

"La OTAN se ha convertido en una organización criminal y terrorista" "La OTAN se ha convertido en una organización criminal y terrorista"

Las propuestas de MoscúLa voz del mismísimo presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue la que se alzó esta semana en genuinas reivindicaciones por la seguridad propia, pero también ajena, la de sus vecinos. Y es que al mantener reuniones telemáticas con sus pares de Reino Unido, Boris Johnson, de Francia, Emmanuel Macron, y de Finlandia, Sauli Niinistö, su coherencia le llevo a trasladarles el mismo mensaje, que fue difundido oportunamente por la cancillería rusa."El presidente ruso destacó la importancia de empezar de inmediato las negociaciones internacionales para desarrollar garantías legalmente fijadas que excluyan cualquier nuevo avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que amenacen a Rusia en sus estados vecinos, en primer lugar en Ucrania". Así versaba un fragmento común de los comunicados de la diplomacia rusa tras las conversaciones mencionadas.Unas iniciativas que derivaron en que este miércoles el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, mantuviera una reunión con su par estadounidense, Karin Donfried, para tratar sobre estas garantías creíbles de seguridad que reclama Moscú. En esa reunión, la parte rusa le entregó a su contraparte el proyecto para que esto sea posible, que entre otras cosas, incluye las garantías de que la OTAN no seguirá expandiéndose hacia el Este, y más concretamente hacia Ucrania, y que tampoco le brindará más armamentos, o enviará más tropas a ese territorio.La 'diplomacia' de StoltenbergEntonces llegamos al jueves, cuando el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, daba una rueda de prensa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras una reunión que ambos mantuvieron. Y entonces, Stoltenberg sacó a relucir toda su diplomacia bélica, sin contemplaciones. Afirmó que la OTAN continúa con su expansión: "Hemos ampliado nuestras filas con dos nuevos miembros en los últimos años pese a las protestas de Rusia. Asimismo, estamos apoyando a Ucrania en su esfuerzos para acercarse a la membresía de la OTAN".A renglón seguido, destacó que la Alianza seguirá prestando "asistencia práctica" a Kiev. "Los aliados entrenan y asesoran a sus fuerzas armadas, participan en ejercicios conjuntos y proporcionan equipo". Entonces, se paró de manos: reiteró que la decisión sobre si Ucrania puede unirse a la OTAN o no, "será tomada solo por Ucrania y los 30 aliados de la OTAN".Algo que está en línea con la postura de Alemania sobre esta situación. Y es que el martes, una fuente de la oficina del nuevo canciller alemán manifestó que Alemania considera inaceptable la propuesta de Rusia para que la OTAN no siga con su proceso de expansión, ya que esta demanda viola el derecho de los países a la libre determinación."Stoltenberg no se sabe si es más peligroso por tonto, o por malo, pero yo creo que reúne las dos cualidades: tonto y malo", opina al respecto el analista internacional Juan Aguilar. "Estamos asistiendo a un auténtico 'espectáculo' porque las filas occidentales, las filas de la OTAN no está cohesionadas", advierte el analista.Y hay un detalle que corona todo esto. Esta semana la Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución de Rusia sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, pero EEUU y Ucrania votaron en contra, y todos los países de la Unión Europea se abstuvieron. Valores europeos, que le dicen."Todo lo ocurrido esta semana y este detalle nos lleva a pensar que no hay que hacerse ilusiones. O el señor [presidente de EEUU, Joe] Biden logra imponerse frente al Estado profundo del complejo militar industrial y de la 'big tech' y la 'big pharma', etc., y desescala la tensión, o esta gente, en su locura por perder la hegemonía y por sobrevivir en su modelo político, social y económico, son capaces de llevar a Europa, y quizá al mundo, a una guerra. Es que la OTAN se ha convertido en una organización criminal y terrorista. Esta es la realidad", sentencia Juan Aguilar.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

ucrania, otan, ue, jens stoltenberg, аудио