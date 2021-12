https://mundo.sputniknews.com/20211218/instituto-electoral-de-mexico-pospone-referendo-revocatorio-de-mandato-presidencial-1119474732.html

Instituto electoral de México pospone referendo revocatorio de mandato presidencial

Instituto electoral de México pospone referendo revocatorio de mandato presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por la estrecha mayoría, posponer por falta de fondos un referendo de revocación del... 18.12.2021, Sputnik Mundo

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, anunció que el referendo "no se está cancelando, solo busca postergarlo hasta que existan recursos suficientes".La votación fue de seis votos a favor y cinco en contra de los consejeros electorales que ordena "suspender temporalmente" el evento electoral "hasta que el INE cuente con los recursos suficientes".El instituto electoral presentó el 8 de diciembre pasado una demanda ante la Suprema Corte contra el recorte de los fondos solicitados, por unos 245 millones de dólares en el presupuesto federal 2022, aprobado en el Congreso con los votos de las bancadas del oficialismo por la mayoría simple requerida (la mitad más uno de 500 diputados).El titular del INE dijo a periodistas que "se trata de un acuerdo que busca encontrar certeza para el ejercicio democrático ciudadano".El presidente López Obrador dijo este viernes antes de la votación que "todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte (Suprema), que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la consulta de revocación de mandato".El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sus aliados, y el propio López Obrador promueven el referendo revocatorio del mandato sexenal, que el 1 de diciembre cumplió tres años con altos niveles de popularidad. La oposición lo considera un acto de "promoción personal". Compás de esperaEl grupo de consejeros del INE que voto por postergar el proceso afirma que quiere organizar la consulta popular sobre la revocación "con base en la ley", pero argumenta que requiere condiciones lo colocan ante "una imposibilidad".El opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, socialdemócrata) pidió que se celebre una consulta "con los mejores estándares, para resultados confiables".El representante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Euripides Flores, dijo que la suspensión era "una campaña de acoso permanente en contra de la ciudadanía".López Obrador expresó este viernes que "lo más importante es que el Poder Judicial haya decidido que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario, si tiene dinero o no tiene dinero (el INE), si van a poner suficientes o pocas casillas".El instituto electoral presentó el 8 de diciembre pasado una demanda ante la Corte Suprema contra el recorte de los fondos solicitados, por unos 245 millones de dólares en el presupuesto federal 2022, aprobado en el Congreso con los votos de las bancadas del oficialismo.La oposición considera la consulta en las urnas como un acto publicitario, promovido como una "ratificación del mandato", y no de "revocación por pérdida de confianza", como reza la pregunta aprobada.La pregunta a probada por el Congreso que deberán responder los electores es la siguiente: "¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?"El INE también detectó que 71.755 firmas para la revocación de mandato son falsificadas, un 13% de las que han sido recabadas hasta la fecha.La ley establece que deben presentarse 2,75 millones de firmas válidas, antes del 25 de diciembre de 2021.La organización civil progubernamental "Que Siga la Democracia" afirma que entregó 3,7 millones de firmas de ciudadanos, que respaldan la petición de una consulta.

