Fallece en La Habana destacado trovador cubano Vicente Feliú

Fallece en La Habana destacado trovador cubano Vicente Feliú

LA HABANA (Sputnik) — Dirigentes de Cuba, ministerios y organizaciones culturales, músicos y amigos alrededor del mundo despidieron al trovador cubano Vicente... 18.12.2021, Sputnik Mundo

"Muy triste golpe en el alma de la Patria, muerte repentina de Vicente Feliú. Tocaba acordes de "La bayamesa" cuando falló su corazón. Que su emblemático "Créeme", sus Guevarianas, sus Auroras y su honda lealtad a la Revolución, nos iluminen siempre. Adiós, querido amigo", escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de la red social Twitter.Nacido en La Habana en 1947, Feliú fue uno de los miembros fundadores del Movimiento de la Nueva Trova en Cuba, y una de sus voces más representativas junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y Noel Nicola, entre otros."Estaba en un escenario –escribió en su cuenta de Facebook su hija Feliusa de los Andes (Aurora de los Andes Feliú)-. Empezaba a cantar "La Bayamesa". Se fue en toda su estatura y con el corazón más grande que el pecho. Te amo, papá. Te amo!!!".Durante su larga y prolífica carrera trovadoresca, Vicente Feliú actuó en más de 20 países de las Américas, Europa y África, y compartió escenarios con numerosos cantores, entre ellos Luis Eduardo Aute y Caco Senante (España), Isabel Parra e Inti Illimani (Chile), León Gieco y Mercedes Sosa (Argentina), Jackson Browne, Pete Seeger, Holly Near y Little Stevens (EEUU), Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa (Uruguay), y Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy (Nicaragua), entre otros."Hace pocas horas falleció repentinamente Vicente Feliú, quien fuera símbolo y miembro fundador del Movimiento de la Nueva Trova en Cuba, Vicente se despidió trovando y nosotros lo despedimos con un fortísimo aplauso, como merece, sentidas condolencias a familiares y amigos", escribió el Instituto Cubano de la Música en Twitter.Por su parte, la Casa de las Américas, en La Habana, lo recordó como a un "amigo, a un hermano"."Yo soy un soldado de la Casa", así solía decir de sí mismo Vicente Feliú. Y es cierto, eres nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano. Aquí estarás siempre. Esta será siempre tu Casa. Buen viaje hermano", escribió Casa de las Américas en Twitter.Feliú compuso música para teatro, televisión y espectáculos y colaboró en programas culturales como director musical, además de dirigir el centro cultural Canto de Todos, que promueve encuentros e intercambios, desde la canción, en los países de Iberoamérica.En su discografía destacan los discos Créeme (1978), No sé quedarme (1985), Arte poética (1990), Aurora (1995), Ansias del alba – (con su hermano Santiago Feliú (1997), Guevarianas (1997), y Colibrí (2000).

