Citroën sorprende a los amantes de las aventuras al aire libre con un nuevo prototipo | Video

Citroën sorprende a los amantes de las aventuras al aire libre con un nuevo prototipo

El Citroën My Ami Buggy Concept es la última versión del peculiar y simpático coche eléctrico Ami. En comparación con otras versiones, el Buggy es un poco más robusto pero sin perder su estilo adorable. Posee una pequeña barra de cepillo y unos protectores de faros. El techo luce una rejilla con una barra de luz y soporte para la rueda de repuesto. Además incluye pequeños ensanchamientos alrededor de los guardafangos, cauchos de tacos y llantas doradas mate que le dan un toque atractivo."My Ami Buggy Concept es, ante todo, una invitación a la diversión y a satisfacer tus ganas de libertad, de ocio y de inconformismo", afirman los desarrolladores en su sitio web.Aunque a primera vista no pareciera tener puertas, son las piezas laterales de color amarillo, ubicadas en el borde inferior de la carrocería, las cuales se abren para facilitar el acceso al interior. Inclusive, aunque no se ve en las imágenes de prensa ni en el vídeo promocional, posee cortinas transparentes desmontables que los ocupantes pueden colocar en caso de mal tiempo.Con respecto al equipaje, Citroën le ha dotado de "espacios de almacenamiento ingeniosos", cada uno de ellos tiene su propia función dentro del habitáculo. Además, el fabricante proporciona bolsas diseñadas a medida de estos espacios para que encajen en ellos. Esto incluye una bolsa que se guarda en una sección empotrada del volante, otra cabe bajo el tablero o salpicadero, y otras integradas en las puertas. Además en el espacio de almacenamiento trasero hay espacio suficiente para una maleta.La recarga de baterías se realiza mediante un cable que se encuentra oculto en el marco de la puerta del pasajero. La compañía no ofrece detalles técnicos, pero la versión estándar promete una autonomía de 70 kilómetros y una velocidad máxima de 45 km/h. Así mismo, el Citroen Ami de serie mide 1,52 metros de alto, 2,41 metros de largo y 1,39 metros de ancho.Según sus creadores, el My Ami Buggy Concept sería un vehículo de recreo para los fines de semana, las vacaciones junto al mar o los viajes por el campo. Será una forma divertida de desplazarse. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial ni indicios claros de que el auto entre en producción en serie.

