Venezolanos conmemoran en Moscú el 191 aniversario de la muerte de Simón Bolívar

Venezolanos conmemoran en Moscú el 191 aniversario de la muerte de Simón Bolívar

MOSCÚ (Sputnik) — La Embajada venezolana en Rusia celebró una ceremonia de conmemoración de los 191 años desde el fallecimiento del héroe nacional de Venezuela... 17.12.2021, Sputnik Mundo

"Hemos conmemorado un aniversario más, 191 años desde el día que nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, dejó este plano y partió físicamente. Nos sentimos obligados en cada una de estas fechas tener presente al libertador, y no solo en esta fecha", dijo durante la ceremonia en un comentario a la agencia Sputnik el embajador venezolano en Rusia, Carlos Rafael Faría Tortosa.El diplomático venezolano apuntó que "tener a Bolívar presente" y "estudiar al libertador Bolívar" es algo que "enseñó el comandante Chávez" y "lo continúa instruyendo el camarada presidente Nicolás Maduro Moros". La ceremonia se celebró en frente del monumento a Simón Bolívar, en la capital rusa, a unos dos kilómetros de la sede de la Universidad Estatal de Moscú. La primera piedra de este monumento fue colocada en octubre de 2010, en presencia del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.El evento contó con la participación de la embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, quien destacó la importancia de seguir el legado de Bolívar."Continuamos la obra de Bolívar, aún quedan cadenas que destruir, como el empobrecimiento, la dependencia tecnológica, la injerencia, etc. Es nuestro deber latinoamericano reforzar el multilateralismo, como herramienta para resolver esos y otros problemas, buscando el bien común", dijo en un comentario a Sputnik.Los embajadores de Venezuela y Bolivia juntos depositaron una ofrenda floral ante el monumento a Bolívar.También estuvieron presentes empleados del personal diplomático de la Embajada venezolana, de la agregaduría militar, el director general de la oficina de PDVSA en Rusia, Hoglys Jesús Martínez Núñez, representantes de la Asociación de Amistad Ruso-Venezolana, así como estudiantes venezolanos, becarios de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.Según resaltó el embajador Faría, los estudiantes venezolanos siempre participan en los eventos organizados por la misión diplomática en Rusia."No son indiferentes a todo lo que acontece en nuestro país. Entienden perfectamente cuál es la situación y están siempre al llamado de nuestra Embajada, (...) Son además de jóvenes, además de estudiantes, son líderes políticos", subrayó.Bloqueo del viaje de Rodríguez a Países BajosAdemás, durante la ceremonia Faría Tortosa declaró que las autoridades de Países Bajos impidieron la entrada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en violación de las normas internacionales."Seguimos viendo como de manera violatoria a toda la normativa internacional siguen actuando contra nuestros líderes, nuestro alto Gobierno, cada vez que pueden hacerlo, (...) condenamos rotundamente ese tipo de accionar", dijo al comentar el incidente.Faría denunció que los responsables del freno del viaje de la delegación de Rodríguez a Países Bajos "no hacen otra cosa sino seguir las instrucciones de lo que le dictamina el país que dirige toda esta política sanciona de bloqueo, de agresión contra nuestro país, contra nuestro pueblo, contra la figura constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros".El 13 de diciembre, Rodríguez denunció que el Gobierno de Países Bajos impidió el traslado de la delegación que ella encabeza ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, donde tenía previsto reunirse con el fiscal Karim Khan, en el marco de lo acordado en el Memorando de Entendimiento que firmó su país con la CPI el pasado 3 de noviembre, cuando el fiscal visitó Venezuela.La vicepresidenta venezolana explicó que un día antes de su viaje, el Gobierno de los Países Bajos ha puesto condiciones de "imposible cumplimiento" para su llegada.Los Países Bajos argumentaron que la aeronave de la vicepresidenta no ofrecía pruebas que garantizaran la seguridad y protección de las aeronaves, ni contaba con permisos especiales, algo que fue desmentido por Rodríguez, quien calificó el hecho como una violación del derecho internacional.La portavoz del Ministerio de Exteriores holandés, Bo de Koning, comentó más tarde que Países Bajos y Venezuela trabajan para "encontrar una solución pragmática" al problema del viaje de la vicepresidenta.

