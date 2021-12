https://mundo.sputniknews.com/20211217/tips-para-combatir-los-efectos-de-la-inflacion-en-mexico-1119455534.html

Tips para combatir los efectos de la inflación en México

México experimenta un índice de inflación por arriba del 7%, la mayor cifra en 20 años, por lo que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México... 17.12.2021, Sputnik Mundo

Si bien este problema fue ocasionado por factores globales, como la escasez de insumos tras la ruptura de cadenas de producción y distribución como consecuencia de la pandemia de COVID-19, su impacto reclama acciones entre ciudadanos consumidores y empresarios, apuntaron especialistas consultados por la universidad.En el caso de los consumidores, los gastos no indispensables se verán restringidos, advirtió la académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM Violeta Rodríguez del Villar."La gente deja de consumir los bienes de lujo y va por los indispensables, lo que tiene un impacto en el empleo y la producción de esos bienes de lujo, la única forma en que nos podemos proteger es redistribuyendo nuestro gasto", señaló la investigadora."Una estrategia en épocas de inflación es tratar de proteger nuestros ingresos comprando bienes duraderos, como bienes raíces, menajes de casa. El dinero en las manos deteriora su valor todos los días, lo que significa que con el mismo monto de dinero cada vez podremos comprar menos", detalló.Acerca de las alternativas para empresarios, el académico José Manuel Márquez Estrada, también del IIEc, estimó que en el corto plazo no tienen muchas alternativas, pues las mercancías de producción han aumentado sus precios y eso no se puede cambiar."Lo que puede pasar es que se sustituya la producción de insumos, que en lugar de importarlos se produzcan aquí, aunque eso lleva tiempo, es complicado que puedan hacer algo", explicó de acuerdo con un artículo publicado por la Gaceta UNAM.Rodríguez del Villar, en tanto, recomienda a las empresas tener un comportamiento consciente de su política de precios para evitar afectaciones que se reviren en contra suya al tratar de revertir la reducción de ganancias en la inflación."Al menos las nacionales deben saber que en un contexto de esta naturaleza si buscan incrementar su margen de ganancia al mismo tiempo reducen la demanda y esto pone en peligro su viabilidad a largo plazo", señaló la especialista."Las empresas nacionales que quizá no experimentan el impacto de los precios externos, más las que producen bienes y usan insumos domésticos, pueden aprovechar la coyuntura para aumentar su participación de mercado, ser muy competitivos, debido a que no se ven afectados por el incremento de costos externos", agregó.Márquez Estrada estimó que una solución desde el gobierno sería bajar impuestos, implementar estímulos fiscales y tal vez subsidiar algunos productos, como los energéticos.Además, recomendó a la gente no endeudarse ante la previsión de que aumenten las tasas de interés y acotarse a gastos únicamente necesarios.

