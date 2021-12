https://mundo.sputniknews.com/20211217/rusia-prohibe-la-entrada-para-7-britanicos-en-respuesta-a-las-sanciones-de-londres-1119455357.html

Rusia prohíbe la entrada para 7 británicos en respuesta a las sanciones de Londres

Rusia prohíbe la entrada para 7 británicos en respuesta a las sanciones de Londres

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia prohíbe la entrada para siete británicos en respuesta a las sanciones del Reino Unido por el caso del bloguero opositor ruso Alexéi... 17.12.2021

En agosto pasado el Reino Unido incluyó a siete ciudadanos de Rusia en la lista de personas sancionadas por el presunto envenenamiento de Navalni."En respuesta a las acciones inamistosas de Londres y sobre la base del principio de reciprocidad, se tomó la decisión de imponer sanciones personales contra un número proporcional de representantes británicos que están estrechamente involucrados en actividades antirrusas. Se les prohíbe entrar en Rusia", dijo Zajárova en el comunicado. Según la portavoz, la imposición de sanciones contra ciudadanos rusos confirma las intenciones del Gobierno británico de "continuar el curso destructivo" en los asuntos bilaterales, así como anula los intentos de Rusia para devolver las relaciones entre los dos países a "una vía constructiva".Moscú vuelve a instar a las autoridades británicas a "abandonar la línea de confrontación con respecto a nuestro país", señaló.El caso Navalni se remonta al 20 de agosto de 2020, cuando el bloguero opositor se sintió mal durante un vuelo desde la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk.El hombre fue ingresado en un hospital de esta ciudad y, después de que los médicos rusos lograran salvarle la vida induciendólo a un coma, fue trasladado a Alemania en un avión sanitario el 22 de agosto.Los médicos del hospital universitario Charité en Berlín, donde recibió tratamiento Navalni, afirmaron que el opositor fue envenenado.Posteriormente, laboratorios de Alemania, Suecia y Francia, así como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmaron que Navalni fue expuesto a una sustancia análoga, por sus características, al Novichok.Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo sucedido con Navalni. Ante las críticas de que todavía no se ha iniciado un expediente penal para investigar la hipótesis de su envenenamiento, Moscú responde que no lo puede hacer debido a "la falta de disposición de Alemania, Francia y Suecia a cooperar para una determinación plena e imparcial de las circunstancias de lo ocurrido" con el opositor, según Zajárova.Breve negociaciones sobre garantías de seguridadMoscú espera que Washington comience en breve unas negociaciones serias dedicadas a los proyectos propuestos por Rusia sobre la seguridad de los dos países y de los miembros de la OTAN, declaró Zajárova.La diplomática recordó que durante una reunión en la Cancillería rusa el pasado 15 de diciembre, a la parte estadounidense le fueron propuestos el proyecto de un tratado entre Rusia y EEUU sobre garantías de seguridad y un acuerdo sobre medidas para garantizar la seguridad de Rusia y los Estados miembros de la OTAN."A la parte estadounidense le fueron brindadas de una manera detallada las explicaciones necesarias para esclarecer la lógica del enfoque ruso, le fueron presentados los argumentos correspondientes. Esperamos que, partiendo de nuestros proyectos del tratado y del acuerdo, EEUU entable en un futuro muy cercano unas negociaciones serias con Rusia, dedicadas a un tema crítico para el mantenimiento de la paz y la estabilidad", escribió la portavoz en su canal de Telegram.El 18 de noviembre el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a iniciar conversaciones para elaborar unos acuerdos internacionales bien precisos que excluyan el ulterior acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia y el despliegue de armamento ofensivo en Ucrania.El 15 de diciembre, durante una reunión entre el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov y la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de EEUU, Karen Donfried, la parte rusa entregó oficialmente a Estados Unidos dos acuerdos que recogen las ideas de Moscú sobre las garantías de seguridad.Según relató este viernes el Ministerio de Exteriores ruso, el proyecto propuesto por Moscú supone que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania; Rusia y la Alianza Atlántica crearán unas líneas directas para mantener contactos de emergencia; Rusia y el bloque militar intercambiarán regularmente información sobre ejerccisio y maniobras militares.Además, en el borrador del acuerdo con EEUU Rusia llamó a Washington a comprometerse recíprocamente a renunciar al despliegue de las armas nucleares fuera de su territorio y devolver a su suelo las que se encuentran en otros lugares, y propone que los dos países eliminen las infraestructuras existentes para desplegar las armas nucleares fuera de su territorio".El proyecto estipula que ninguna de las dos partes emplazará su armamento o efectivos en regiones donde la otra lo podría considerar como una amenaza a su seguridad nacional "incluido en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones", a excepción del despliegue en su territorio nacional.Riabkov había comentado que si la OTAN y Estados Unidos no reaccionan a las exigencias de Rusia sobre las garantías de seguridad, eso provocaría una nueva agudización de las confrontaciones.

