Otro golpe a la industria automotriz de España: Nissan cierra su factoría en Barcelona tras 42 años

Anunciada en 2020, la clausura de las plantas que ya solo fabricaban las 'pick-up' Navara dejará sin empleo a unas 1.600 personas y amenaza otros 13.000... 17.12.2021, Sputnik Mundo

La producción de Nissan en España llevaba varios años experimentando problemas, que se solventaron parcialmente en 2016 con la adjudicación para su planta en la zona franca de Barcelona de la fabricación de la pick-up Navara, cuya última unidad ya se ha ensamblado. El otro modelo que producía la factoría, la furgoneta eléctrica e-NV200, cesó su montaje ya el 9 de diciembre.Todavía no hay proyecto definido para recolocar a la plantilla. Casi 3.000 trabajadores ya han sido despedidos de la compañía, tan solo quedan unos 300, que se están encargando de ejecutar las tareas de cierre. En torno a 1.400 han solicitado ser recolocados. El resto se ha acogido a un plan de jubilaciones anticipadas o ha aceptado indemnizaciones a razón de 60 días de sueldo por año trabajado. Pero el impacto indirecto puede afectar gravemente a otras 13.000 personas de las empresas subsidiarias, para las que, en ausencia de un plan específico, se aleja la perspectiva de continuidad de su actividad.Fue en 1980 cuando la marca japonesa adquirió un paquete de acciones de Motor Ibérica, participación que al poco extendió al 100% del capital de la compañía española. Y en 1983 Nissan lanzó el Patrol, el primer automóvil que la marca japonesa producía en Europa. Lo fabricó durante 18 años. A lo largo de cuatro décadas de existencia, la planta barcelonesa de Nissan ha producido más de 3,3 millones de vehículos de 15 modelos diferentes, entre los cuales destacaron el Terrano, el Pathfinder o el utilitario Pulsar.Reindustrialización difusaLas plantas de Nissan en Barcelona ocupan dos espacios. La de Sant Andreu, dedicada a bastidores y suspensiones, tiene 42.000 m² de superficie, mientras que la de estampación en Montcada i Reixach se extiende a lo largo de 74.000 m².Los sindicatos denuncian la falta de un plan específico para dar un uso futuro a las instalaciones que Nissan ahora abandona. Las esperanzas estaban depositadas en el fabricante chino Great Wall Motors (GWM), que finalmente ha desestimado instalarse en la Zona Franca de Barcelona pese a los esfuerzos combinados del Ministerio de Industria, la Generalitat de Cataluña, los sindicatos y la propia compañía japonesa.Esta comisión de reindustrialización maneja no obstante dos opciones; convertir a las instalaciones en un hub comprometido con la descarbonización (propuesto por la empresa tecnológica QEB) o aceptar la oferta de la compañía australiana Goodman para operar en la zona un centro logístico, variante que no termina de convencer a los poderes autonómico y municipal, ni a los sindicatos. Ante esta situación, el comité de empresa de Nissan, pide que se someta a estudio la propuesta de Tess Defense, la empresa española de vehículos militares que tiene previsto construir el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. En cualquier caso, la reunión de la comisión de reindustrialización sobre los posibles proyectos que podrían sustituir a Nissan ha acabado sin acuerdo y los representantes del Gobierno central, el autonómico y los sindicatos se emplazan a verse de nuevo el 29 de diciembre.

