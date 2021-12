https://mundo.sputniknews.com/20211217/mexico-entre-escila-y-caribdis-de-la-grave-crisis-migratoria-del-triangulo-norte-y-eeuu-1119433811.html

México, entre Escila y Caribdis en la grave crisis migratoria del Triángulo Norte y EEUU

México, entre Escila y Caribdis en la grave crisis migratoria del Triángulo Norte y EEUU

Se gangrena la grave crisis migratoria en el Triángulo Norte, México y EEUU con la trágica volcadura de un tráiler de tráfico de migrantes que cobró 57 vidas... 17.12.2021, Sputnik Mundo

La tragedia de por lo menos 57 migrantes fallecidos en la ciudad Chiapa de Corzo, muy cerca de la capital Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, debido a la imprudente alta velocidad del conductor prófugo, donde venían hacinados más de 200 centroamericanos, ha provocado conmoción e indignación profundas en México y una retrasada conmiseración tanto en Guatemala, origen de la mayoría, como en EEUU.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dio a conocer la creación de un grupo internacional de "acción inmediata" contra la criminal red de traficantes de migrantes, del que forman parte seis países: EEUU, México, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Ecuador. Llama la atención que no venga El Salvador, un notable proveedor de migrantes, ni Nicaragua ni Haití.¿En lugar de acciones de "acción rápida" a posteriori, no sería más conveniente operar acciones preventivas basadas en los servicios de inteligencia de los países aludidos y otros afectados?El drama humano es todavía más lamentable por haber ocurrido en Chiapas —5,5 millones de habitantes; 73.311 km2; PIB per cápita de 2.292 dólares—, el estado más paupérrimo de México que concentra el mayor número de indígenas y se encuentra prácticamente a nivel del PIB per capita de 2.126 de Nicaragua —6,5 millones de habitantes; 130.375 km2—, el menor de Centroamérica.Siete días después de la tragedia migratoria en Chiapas, atrapada entre el flujo y reflujo de los migrantes centroamericanos provenientes del Triángulo Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador —que detallé en mi más reciente libro El Espejo Negro de Estados Unidos: la Migración Latinoamericana, muy bien recibido en la FIL de Guadalajara—, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó su lacerante informe sobre la "medición de la pobreza" donde destaca el sur de México con 15 municipios en situación de "pobreza extrema", en ruptura geoeconómica plena con el pudiente Centro y Norte del país y, en particular, con el Estado de Chiapas y sus indígenas.El embajador estadunidense en México, Ken Salazar —anterior secretario del Interior con la dupla Obama/Biden—, ha hecho mucho ruido cacofónico sobre el delicado asunto migratorio, pero ha dado pocas nueces, mientras que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, partidario de Trump, decretó duelo nacional por tres días, cuando no ha sabido solucionar las causas del éxodo masivo de sus ciudadanos que afecta y desestabiliza a México y a EEUU.Ya había hecho hincapié en la grave presión de flujo y reflujo migratorio en la ciudad de Tapachula, Chiapas.En esta ocasión, los migrantes desde Guatemala supieron dar la vuelta y entraron por la Mesilla, que conecta con la otra importante ciudad chiapaneca de Comitán, adonde llegó el mortífero tráiler que luego prosiguió su destino a Chiapa de Corso en la cercanía de la capital Tuxtla Gutiérrez, para proseguir su ominoso trayecto a la importante ciudad de Puebla y de allí ser trasladados clandestinamente a la frontera con EEUU.Las redes criminales del narcotráfico humano conocen muy bien los 956 kilómetros de frontera de Guatemala con México, primordialmente, con el Estado de Chiapas, donde el estratégico río Usumacinta comporta la tercera parte. Otro río, el Suchiate, ostenta 77 km de frontera de Guatemala con Chiapas que también es usado sin mucho ruido por los traficantes de migrantes.Hasta la fecha no se ha sabido de publicitados éxodos a través de los otros dos estados sureños de México (Campeche y Tabasco), que se han concentrado por ahora en el paupérrimo estado de Chiapas.Lo tristemente real es que el estado más paupérrimo de México y Centroamérica, que es Chiapas, ha sido atrapado entre el Escila y Caribdis —los dos monstruos marinos de la mitología griega— con los flujos y reflujos migratorios provenientes de Centroamérica y cuyo principal proveedor es hoy Honduras, que en el pasado año fiscal envió a 1,3 millones a EEUU —del total poblacional de 10 millones!—, donde acaba de ser elegida la presidenta social-demócrata Xiomara Castro de Zelaya.La Administración Biden no acaba de asimilar en forma integral la cataclísmica situación inhumana de los migrantes que buscan el etéreo sueño americano cuando EEUU no pasa por sus mejores momentos financieros ni económicos y está a punto de ser superado de dos a tres veces en su PIB por China, como acaba de sentenciar Elon Musk, uno de los capitalistas emprendedores más pudientes del planeta.Cuatro días después de la tragedia de migrantes en Chiapas, la malhadada vicepresidenta Kamala Harris —cuya aceptación se ha desplomado al 28%—, y quien supuestamente está a cargo de la agenda migratoria de EEUU para solventar las raíces de su expansión, anunció 1.200 millones de dólares en inversiones de las trasnacionales para apoyar las "economías y la infraestructura social de Centroamérica".La empresa suiza Nestle Nespresso "apoyará a los cafetaleros de Honduras y El Salvador", Microsoft impulsará el uso de internet, mientras que la tarjeta de crédito MasterCard invertirá 100 millones de dólares para "promover los pagos digitales y el comercio electrónico", quizá con el fin de frenar la expansión del bitcóin en El Salvador.A mi juicio, ahora que China inició sus relaciones con Nicaragua, que acaba de romper estruendosamente con la isla renegada de Taiwán, las proyectadas inversiones de Pekín en la zona serán altamente competitivas frente a las migajas de la Administración Biden: públicas, por 300 millones en 5 años, y privadas por 1.200 millones.México hoy se encuentra en la encrucijada migratoria tanto al norte, con su frontera con EEUU, como al sur, en su frontera incandescente e indecente con Guatemala.Al norte, la atribulada Administración Biden, debido a su fallida política migratoria, ha tenido que reanudar la política de Trump de Quédate en Casa que expulsa de facto, con el aditivo de una vacunación inespecífica, a los indocumentados, la cual ha sido severamente criticada por arrojar a los migrantes a las garras de los cárteles mexicanos que pululan en la frontera.Hasta ahora las recomendaciones del presidente mexicano López Obrador para implementar el programa de creación de empleos Sembrando Vida/Sembrando Oportunidades, con el fin de anclar a la migración centroamericana en su origen, ha sido aplaudida retóricamente por la Administración Biden, pero sin ser concretada.Fuera del ditirámbico festejo del Entendimiento Bicentenario, en materia de cooperación bilateral en seguridad, que sepultó la fallida Iniciativa Mérida de Calderón con la dupla Obama/Biden, a mi juicio, debería ser extendida al Triángulo Norte de Centroamérica, donde los migrantes, además de la búsqueda pecuniaria de un futuro mejor, huyen de la violencia endémica propiciada por las criminales pandillas de los mara salvatrucha y su control del tráfico de estupefacientes y la trata de todo género.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

