https://mundo.sputniknews.com/20211217/las-emisiones-de-gases-invernadero-aumentan-en-espana-y-estos-son-los-motivos-1119431402.html

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan en España y estos son los motivos

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan en España y estos son los motivos

Investigadores vascos calculan en un 4% el aumento del vertido de gases tóxicos a la atmósfera respecto al año anterior y lo vinculan a la recuperación... 17.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-17T14:39+0000

2021-12-17T14:39+0000

2021-12-17T15:00+0000

españa

universidad del país vasco (upv-ehu)

co2

recuperación

gases de efecto invernadero (gei)

pandemia de coronavirus

medioambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106442/67/1064426738_0:266:2554:1703_1920x0_80_0_0_0980e3939eceee2d32f7ed2f0a40032e.jpg

En el Basque Centre for Climate Change (BC3), un centro de investigación sobre las causas y consecuencias del cambio climático asociado a la Universidad del País Vasco, sus investigadores aprecian que en España se mantiene la tendencia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero iniciada en 2018.El dato clave que corrobora tal afirmación es la recuperación económica del país; su ritmo (un 4,6% según las previsiones de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros) no se corresponde al de las emisiones de gases contaminantes, que se calculan para 2021 en un 4%. Es una cifra inferior en 10 puntos porcentuales a la registrada en 2019, el año previo a la irrupción de la pandemia de coronavirus. Con todo, el informe del BC3 asume que los niveles de emisión de CO2 y otros gases continuarán incrementándose, dado que los niveles del PIB previos a la pandemia no se alcanzarán hasta 2022 ó 2023. La prueba es que sus cálculos apuntan las emisiones de noviembre y diciembre son ya similares a las del mismo periodo en 2019.Cabe recordar que la caída sin precedentes del nivel de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera con motivo de las restricciones y confinamientos motivados por el inicio de la pandemia de COVID-19 se redujo en España un 14% en 2020 en comparación al año anterior. Se trata del descenso más brusco desde 1990, año en que arrancaron los registros.Emisiones todavía reducidasLos compromisos asumidos por el Gobierno mediante la aprobación en mayo de la Ley de Cambio Climático suponen una reducción de las emisiones del 23% respecto a las cotas alcanzadas en 1990. Según los cálculos del Observatorio para Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), que es el grupo multidisciplinar del BC3 ocupado en la investigación, las emisiones del año que acaba todavía serán un 3% menores que las observadas a principios de la década de los 90.Pero sus expertos también señalan el riesgo de que los efectos de la recuperación económica acaben desbaratando tal reducción. No obstante, es un escenario previsto, como indica Mikel González-Eguino, codirector del OTEA y uno de los investigadores más influyentes a nivel mundial según el ranking de la Universidad de Stanford (California, EEUU). "Es normal que las emisiones crecieran este año con la recuperación", declaró al diario El País. González-Eguino insiste en que para que el rebote sea "mínimo" es necesario seguir aplicando diversos planes de contingencia climática, como los programas para impulsar el uso de hidrógeno verde y energías renovables.En ese rumbo a la descarbonización del sector energético España ya produce entre el 48% y el 50% de la electricidad a través de fuentes renovables, señala este investigador del BC3, en cuyo informe se asegura que el uso del carbón es ya "muy marginal", pese al alza de los precios del gas y en un contexto de reducción de la demanda de electricidad.La gasolina del miedoEl estudio consigna que la bajada de las emisiones atiende al ámbito de la generación de energía eléctrica, pero no al de la movilidad, donde la reducción fue coyuntural y asociada a las restricciones motivadas por la irrupción de la pandemia."El consumo de carburantes para la automoción y el de queroseno para la aviación nacional e internacional disminuyeron un 6% y un 34% y 60%, respectivamente, hasta octubre de 2021 en comparación con los mismos meses de 2019", se cita en la investigación, donde también se aporta un dato intrigante: a partir de junio el consumo de gasolina en España ya comenzaba a superar los niveles de 2019, situación preocupante que González-Eguino teme que esté provocada por "una reducción del uso del transporte público", dado el temor al riesgo de contagiarse de COVID-19 en él.

https://mundo.sputniknews.com/20211108/una-investigacion-senala-que-muchos-paises-ocultan-emisiones-de-efecto-invernadero-1117981357.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

universidad del país vasco (upv-ehu), co2, recuperación, gases de efecto invernadero (gei), pandemia de coronavirus, medioambiente