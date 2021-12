https://mundo.sputniknews.com/20211217/la-visita-promedio-de-mexicanos-en-pornhub-dura-menos-de-10-minutos-y-eso-es-lo-que-mas-ven-1119450488.html

La visita promedio de mexicanos en PornHub dura menos de 10 minutos y eso es lo que más ven

En el caso de México, detalló Pornhub, el tráfico aumentó en un 4% durante 2021, lo que colocó al país en el sexto lugar de consumo total del sitio. De acuerdo con datos publicados en el reporte anual del sitio, el tiempo promedio de los usuarios en el portal durante 2021 fue de 9 minutos y 55 segundo, minuto y medio menos de lo reportado en 2020. En el caso de México, el tiempo promedio de visita fue de 9 minutos con 16 segundos, lo que lo coloca dentro de los cinco países con menor tiempo explorando en Pornhub. Las mujeres visitaron más el Pornhub este año, pues el tráfico de personas de este género aumentó en un 5%. Es justamente México uno de los países en donde las mujeres representan casi la mitad del público visitante con 43%, un crecimiento anual de 9% para el país. El término "Hentai" —la pornografía del manga y el anime— fue la búsqueda más popular en México, mientras que "lesbianas" subió al segundo lugar y "milf" —el acrónimo de la frase ‘mom I’d like to fck’ que en español significa "mamá con la que me gustaría acostarme"— quedó en tercero. En el territorio mexicano la búsqueda del término "otaku" —se les llama así a las personas que son aficionadas al ánime, manga y en general a la cultura japonesa— aumentó en un 225%

