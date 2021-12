https://mundo.sputniknews.com/20211217/la-otan-aumenta-las-provocaciones-contra-rusia-1119459508.html

LA OTAN aumenta las provocaciones contra Rusia

LA OTAN aumenta las provocaciones contra Rusia

Occidente ataca a Rusia por todos los frentes. Moscú publica sus propuestas de seguridad a la OTAN. El G7 ve en ómicron la mayor amenaza para el mundo. El... 17.12.2021, Sputnik Mundo

LA OTAN aumenta las provocaciones contra Rusia

Occidente arremete contra RusiaNada nuevo bajo el sol: Occidente queriendo llevarse a todo el mundo por delante, queriendo imponer sus reglas del juego y sin querer escuchar a nadie ni chistar. Ni siquiera la sugerencia de algún proyecto de convivencia, como es el que Rusia le ha presentado a la OTAN.Es bueno recordar en lo que ha insistido precisamente el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante esta semana cuando mantuvo reuniones telemáticas con sus pares de Reino Unido, Boris Johnson, de Francia, Emmanuel Macron, o de Finlandia, Sauli Niinistö.Los comunicados emitidos por el Kremlin tras esas conversaciones, versaban en lo mismo: "El presidente ruso destacó la importancia de empezar de inmediato las negociaciones internacionales para desarrollar garantías legalmente fijadas que excluyan cualquier nuevo avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que amenacen a Rusia en sus estados vecinos, en primer lugar en Ucrania".En este sentido, Rusia se ha preocupado en presentar la iniciativa que había manifestado Putin: el miércoles, el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, se reunión con su par estadounidense, Karin Donfried, para abordar estas garantías creíbles de seguridad que reclama Moscú, y en esa reunión, la parte rusa le entregó a la parte norteamericana el proyecto para que esto sea posible, que entre otras cosas, incluye las garantías de que la OTAN no seguirá expandiéndose hacia el Este, y más concretamente hacia Ucrania, y que tampoco le brindará más armamentos, o enviará más tropas a ese territorio.Pero parece que a la OTAN nada de esto le interesa, y redobló la apuesta mostrando una posición beligerante hacia Rusia. Y es que tras el encuentro que mantuvieron este jueves en Bruselas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para abordar la cooperación entre la Alianza y Kiev, así como las tensiones en la frontera ruso-ucraniana, el jefe de la alianza se despachó a gusto. Afirmó que la OTAN continúa con su expansión, recordó que la Alianza invitó a Macedonia del Norte y Montenegro a formar parte de la organización.Y fue más allá en su provocación hacia Moscú: "Hemos ampliado nuestras filas con dos nuevos miembros en los últimos años pese a las protestas de Rusia. Asimismo, estamos apoyando a Ucrania en su esfuerzos para acercarse a la membresía de la OTAN", aseveró, y destacó que la Alianza seguirá prestando "asistencia práctica" a Kiev. "Los aliados entrenan y asesoran a sus fuerzas armadas, participan en ejercicios conjuntos y proporcionan equipo". Asimismo, reiteró que la decisión sobre si Ucrania puede unirse a la OTAN o no, "será tomada solo por Ucrania y los 30 aliados de la OTAN".Entonces, ¿qué hizo Rusia este viernes ante los exabruptos de la OTAN? A través del Ministerio de Asuntos Exteriores publicó las dos propuestas mencionadas de acuerdos que quiere alcanzar con EEUU y la OTAN sobre garantías de seguridad. Al comentar la propuesta de acuerdo, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, destacó que las garantías de seguridad deben ser jurídicas, ya que Rusia no tiene confianza en las promesas de EEUU o de la OTAN e incidió en que los documentos no son como "un menú" donde "se puede elegir una cosa u otra". "[Las propuestas] se complementan mutuamente y deben examinarse como un conjunto", precisó.Y este mismo viernes ya hubo reacciones desde Washington. "Hemos visto las propuestas rusas, las estamos discutiendo con nuestros aliados y socios europeos [...] No habrá conversaciones sobre la seguridad europea sin nuestros aliados y socios europeos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki cuando se le preguntó por una reacción a la disposición de Rusia de sostener conversaciones el sábado. Mientras, Stoltenberg manifestó que el diálogo con Rusia debe abarcar los recelos de la Alianza y la postura de Ucrania.A propósito de Ucrania y EEUU, la Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución de Rusia sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, pero EEUU y Ucrania votaron en contra, y todos los países de la Unión Europea se abstuvieron. Valores europeos, que le dicen.G7 ve en ómicron la "mayor amenaza" para el mundoLos ministros de Sanidad del G7 reunidos en Londres calificaron la variante ómicron del coronavirus como la mayor amenaza para la salud mundial, según un comunicado difundido al término de la última reunión ministerial bajo la presidencia del Reino Unido."Estamos profundamente preocupados por el creciente número de los infectados, los ministros acordaron que estos eventos deben considerarse como la mayor amenaza actual para la salud pública mundial. Ahora es más importante que nunca trabajar en estrecha colaboración, monitorear y compartir datos, lo que será clave para solucionar la situación que evoluciona rápidamente", dice el comunicado.Los ministros destacaron la necesidad del acceso equitativo a los diagnósticos, la secuenciación del genoma, las vacunas y las terapias, así como coincidieron en la importancia cada vez mayor de las campañas de vacunación de refuerzo y las pruebas periódicas del coronavirus. Razón no les falta. Pero ¿dónde estaban cuando Rusia, desde que registró la primera vacuna anticovid, la Sputnik V en agosto de 2020, llamó a todos a unir los esfuerzos y entablar una estrecha cooperación para luchar contra la pandemia?Basta con los casos de interceptación de algunos países de lotes contundentes de mascarillas destinados a otro país determinado, o la falta de deseo de compartir las vacunas con los países más necesitados. Se podrían citar muchísimos ejemplos de esta naturaleza. Afortunadamente por fin han llegado a la comprensión de que es inevitable hacer un frente común ante la propagación del coronavirus, ahora de su cepa ómicrón cuya presencia desde noviembre ya se confirmó en unos 80 países.La justicia según 'Países Bajos'El Gobierno de Países Bajos impidió que una delegación venezolana viajara a la ciudad de La Haya para asistir a una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con la abogada venezolana Laila Tajeldine.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

